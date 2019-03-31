CBA／林志傑告別將至球迷狂喊MVP　高舉看板「謝謝隊長」

▲林志傑受到球迷愛戴。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

CBA季後賽8強戰廣廈被逼到0比2聽牌，加上林志傑合約到期和限制1名港澳台球員的政策，因此31日的G3可能是他最後一戰。在杭州待了10年的野獸圈粉無數，不僅在比賽尾聲聽到球迷大喊MVP，更有不少人高舉「謝謝隊長」的海報向他致敬。

36歲的林志傑在兩岸掀起野獸熱潮不是沒有原因，儘管身為隊上年紀最大的老將，他的拼勁絕對超越年輕小將，徹底詮釋「用生命打球」。上個賽季的季後賽與山東大戰7場，他就有3場得分超過20分率隊晉級。雖然到了總冠軍戰能看到和遼寧的差距，他也奮力分別在G1和G4轟下24分和20分。

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今年林志傑場均得分來到7.8分的生涯新低，但季後賽一到他又是一頭野獸。G2上場全隊最多43分拿下19分，第四節甚至投進4顆外線，可惜廣廈輸球遭到2比0聽牌。林志傑的體能狀況，很難讓他連續兩場操勞飆分。但G3回到主場背水一戰，林志傑拿出爐火純青的catch n’ shoot和急停跳投，45分鐘拿下27分，投進5顆外線。

本賽進入最後一分鐘，廣廈已鎖定勝局，但新疆仍使出犯規戰術讓林志傑站上罰球線，此時場邊出現”MVP”的呼喊聲。球迷也知道受限澳台球員政策，廣廈有較大機會留下台灣防守大鎖劉錚，了解林志傑看一場少一場，許多球迷也製作海報布條進場，把G3當成是他的告別作。

多張「謝謝隊長」的林志傑海報出現在場邊，也有布條寫著「志傑不要走！再戰10年」、「十年廣廈，感恩有你」，讓人見識到他的魅力和地位。