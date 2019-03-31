UVL／入選亞俱盃適應高強度賽事　宋柏霆：目標放在世大運

▲國北教大，宋柏霆 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

UVL大專排球聯賽31日在台北體育館進行公開男、女一級季軍戰和冠軍戰，男公開一級中原大學對上國北教大，最終由中原大學以3比1奪下季軍，不過國北教大陣容中，有兩位入選4月開打的亞俱盃國手，分別是宋柏霆以及張昀亮。

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第一局雙方比數拉鋸，不過國北教大頻出界，中原有驚無險25比22收下首局，第二局中原25比20拿下，第三局國北教大一路領先，以25比22扳回一城，不過最後還是由中原以25比11收下季軍。

▼大專排聯男公開一級季軍戰，中原大學vs國北教大。

目前效力企業排球聯賽conti的宋柏霆賽後提到，「今年我們整體表現沒有很好，在接發球、攔網跟去年有差，都沒有到我們要的位置，導致攻擊沒那麼有效果，其實我們兩邊實力差不多，我們經驗比他們好一點，輸了也有點覺得被別人看不起，因為他們今年沒有企聯的選手，但我們有。」

不過談到亞俱盃由塞爾維亞籍的總教練 Moro Branislav帶領，宋柏霆提到，「他的風格很注重攔網，每天都有攔網練習，其他節奏就不會很趕，重質不重量，第一次給外籍教練，一開始剛來前幾天溝通不良，後面知道了他要表達的意思就好很多。」

宋柏霆也說自己第一次被選到成人國家隊，「亞俱盃讓我們去吸收一些經驗，適應高強度比賽，目標放在世大運，這個比賽就是吸收經驗。」自己則是期待對上日本，「他們打球精神很佩服，做每個動作都很紮實、都一模一樣，國中時曾到日本東京打友誼賽，交流過特別印象深刻。」