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達比修有對遊騎兵狂丟7保送　2.2局失3分生涯最短先發

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▲達比修有暌違已久登板表現慘烈。（圖／達志影像／美聯社）

▲達比修有暌違已久登板表現慘烈。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

達比修有本季第一次先發，也是首次回到遊騎兵主場，可惜在2.2局的投球就送出多達7次保送，被敲2安打丟掉3分，寫下大聯盟生堪最短先發的難堪紀錄。

本戰不僅是達比修有以自由球員身份離開遊騎兵後，首次回到老東家主場。也是他自去年5月20日後，再次先發上場。雖然開局先三振秋信守和歐多爾（Rougned Odor），但接下來他連丟3次保送，再K 卡布雷拉（Asdrubal Cabrera）度過危機。

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2局他以連續3個保送開局，歐多爾隨後敲出帶有1分打點的一壘安打。3局第一位打者他又投出保送，接著被卡布雷拉敲出2分打點全壘打，讓小熊提前將他換下場，2.2局成為他2012年挑戰大聯盟以來最短先發。達比修有本戰投75球之中38的好球，4三振7保送，丟3分都是自責分。

達比修有未能吃下局數，小熊用西薛克(Steve Cishek)抓到1出局術後，第三名投手更派出被定位成先發的左投昆塔納（Jose Quintana）撐場。

簽下6年1億2600萬美元合約後，達比修有因手肘受傷幾乎缺席整個2018賽季，復出首戰表現不理想，勢必讓他的壓力可能更加沈重。過去他只有3次先發未超過4局，且從來沒有保送超過6人。來到小熊前，他前5年在遊騎兵出賽139場防禦率3.42，2013年更是賽揚獎票選第二名。

關鍵字： 小熊達比修有
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