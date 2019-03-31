女友車禍亡還未走出傷痛　謝政鵬痛批客運業者：不負責想推卸

▲謝政鵬女友告別式。（圖／東森新聞）

體育中心／綜合報導

台灣網球國手謝政鵬2月遭逢女友張恒綿遭公車輾斃的悲劇，並親自回覆記者採訪表示，沒有什麼好說的，可不可以盡量不要報導了，30日晚間再次在臉書粉專提到，「竟然遭遇這麼不負責任的推卸給肇事者！」

謝政鵬與女友熱戀一年多，2人時常在網路上大方放閃，感情相當甜蜜，不料女友上個月下課步出學校時意外遭到公車輾斃，而告別式也已在3日舉行完畢。當時，謝政鵬就曾發文表示「我恨那個司機」，當時人在法國馬賽比賽，先堅持完成賽程，他親自回覆ETtoday記者，「可不可以盡量不要報導了。我朋友說已經報導的很誇張了，這樣對我女朋友爸媽...你覺得他們會怎麼想？」

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▼ 謝政鵬心痛批客運業者。（圖／翻攝自謝政鵬臉書）

事隔一個月，謝政鵬再度在臉書貼文痛批，「傷痛還沒走出來，該公司總經理有如此不負責任的態度，事情該承擔者為何如此推卸責任，讓受害家屬再次承擔痛苦，綿爸媽在律師陪同下與該公司總經理協商，竟然遭遇這麼不負責任的推卸給肇事者。」

謝政鵬提到，「他給我們的意思就是說司機不再（編：應為在）崗位上，就不與敝公司有任何關聯之推卸的說法試問這是承擔責任者應有的態度？心痛。」「也讓網友紛紛留言，每協商一次，受害家屬就又心痛一次。」