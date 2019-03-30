UVL／彰師大再見跳發終結國北教大　隊史首進冠軍戰

▲彰師大男排 。（圖／大專體總提供）

體育中心／綜合報導

去年四強賽五局大戰敗給中原大學，中斷連續進入冠軍賽紀錄的國北教大，不願憾事重演，今(30)日和彰師大在臺北體育館的四強賽中展現了強烈的求勝企圖心，但季前才補進前高中聯賽MVP黃士展，與擁有國手資歷焦璿誠的彰師大，更期望奪下勝利朝隊史最佳紀錄邁進。雙方大戰四局，最後彰師大就在兩位轉學生焦璿誠在進攻端一夫當關的演出，以及黃士展再見跳發ace的帶領下，以3:1(29:31、25:19、25:17、27:25)拿下勝利。

實力相近的兩隊第一局就打得戰況膠著，國北教大有宋柏霆、陳立偉、張閔舜輪流火力攻輸，彰師大這邊也有焦璿誠、黃士展、黃品享在進攻端給予回應，兩隊一路鏖戰到deuce，國北教大才靠著張閔舜和鄭文貴的雙人攔網成功，以及焦璿誠六號位後排攻擊出界的情況下，以31:29搶下。

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丟掉首局的彰師大沒有因此洩氣，第一局火力全開的焦璿誠，這局火力持續加溫，隊長黃品享、與板凳殺出的江建德也適時在進攻端有所建樹，加上國北教大這局場上攔網溝通不良，團隊失誤增加，讓彰師大25:19扳回一成。

拿下第二局彷彿讓彰師大吃下定心丸，第三局開局打得強勢，焦璿誠、黃品享與江建德三人在攻擊上的傑出貢獻帶動團隊攔網表現，連續幾次在網上用銅牆鐵壁般的攔網封下國北教大的重扣，加上莊結河與柯宗甫接連快攻奇襲，讓彰師大25:17取得聽牌。

沒有退路的國北教大，第四局球隊一哥張閔舜率先跳了出來，但離勝利只剩一局之遙的彰師大可沒想要拱手讓出勝利，焦璿誠、黃品享持續維持火熱狀況，雖然國北教大在局末靠著張閔舜、吳信賢、朱立偉的攻擊得分，與彰師大的失誤將比賽逼進deuce，但彰師大隨即換上黃士展穩定軍心，最後更用一記跳發得分為比賽買單。

「我給球員100分，雖然第一局輸掉，但我知道球隊的狀況很好，我一點也不擔心。」賽後彰師大邱金治對於今天的勝利給予球隊高度肯定，也特別讚揚最後發出致勝分的黃士展心臟夠大顆。

另外致勝功臣之一的焦璿誠也提到，雖然第一年來到球隊，但團隊氣氛很好，他在場上就是盡量把氣氛維持住，全心投入享受整場比賽。對於明天的冠軍賽，他則是認為雙方預賽對戰差距不大，明天會全力以赴，以最輕鬆的心情迎接，因為師大是衛冕軍，壓力會在他們身上。