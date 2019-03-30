運動雲

> >

UVL／台師大直落三中原　冠軍戰對彰師大尋求12連霸

ETtoday運動雲

▲▼台師大吳宗軒攻擊。（圖／大專體總提供）

台師大吳宗軒攻擊。（圖／大專體總提供）

體育中心／綜合報導

107學年度UVL公開一級四強決賽，男子組首場上演的是本屆賽會尋求12連霸的國立臺灣師範大學，對決上季亞軍中原大學。此役臺師靠著吳宗軒、高偉誠、謝雅仁亮眼的攻擊表現，加上具破壞力的發球，最終以3：0(25:17、25:21、25:18)擊敗中原，明日將與國立彰化師範大學力拚冠軍寶座。

在過去七年的對戰結果中，臺師完美寫下全勝紀錄，本季預賽兩隊交手，臺師也以3：1擊退中原。今日在四強碰頭，臺師再次展現王者氣勢，開賽便頻頻發動重砲發球和攻擊，反觀中原則因接發球不到位，造成組織進攻不易，第一局臺師25:17拿下。

請繼續往下閱讀...

經過一局調整，中原在第二局逐漸掌握比賽節奏，多次組織雙人攔網擋下臺師攻勢，然而進攻主要依靠黃文彥獨撐大局，局末中原分數雖緊追臺師，仍未能超前，臺師以25:21再添一局。

▲▼臺師大男排謝雅仁(左)、高偉誠(右) 。（圖／大專體總提供）

臺師大男排謝雅仁(左)、高偉誠(右) 。（圖／大專體總提供

第三局開局雙方表現互不相讓，一度陷入拉鋸戰，直至12:12後，臺師高偉誠、吳宗軒接連重扣得手取得5分領先。比數至21:16時中原喊出本局第一次暫停，卻無法阻斷臺師氣勢，吳宗軒、陳昱翰、高偉誠進攻一舉將比賽帶至賽末點，最後中原林政瑋攻擊出界，使中原無力挽回頹勢，臺師以3：0奪勝，搶下冠軍戰門票。

賽後臺師隊長吳宗軒表示，這場比賽接發球有到位，進攻端也展現十足企圖心，但攔網仍要再加強，可能是起跳太早或定位不好，攔網並未發揮其功效。提及待改進之處，攻擊主力之一謝雅仁補充到：「可能是第一局贏球，造成第二局專注度開始下滑。面對明天的冠軍戰，心態和表現都要更加穩定。」個人表現上，他則認為沒有好好把握每個修正球，應更果斷地出手。

儘管輸球，無緣冠軍戰，為中原扛下得分重任的黃文彥卻沒有想太多，他說：「跟師大相比，我們的穩定性和細膩度確實還是輸一些。」他認為球隊融入比賽的速度太慢，以致開賽時組織節奏不夠順暢，往往要在比賽中後半才發揮得愈來愈好。

而在中原陣中負責穿針引線的舉球員黃仁威則坦言：「因為接發球沒做好，很難配快攻，讓大砲和副攻手比較辛苦。」明天的季軍戰，對大四的他來說是在UVL的最後一場比賽，「不要管成績，享受比賽，不留遺憾。」

▲▼臺灣師大主攻手高偉誠四號位進攻 。（圖／大專體總提供）

台師大主攻手高偉誠四號位進攻 。（圖／大專體總提供）

關鍵字： UVL師大男排
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

北海道直擊／王柏融出場曲台味十足！Fly Out響徹巨蛋

中職／強襲安打後暖心道歉！林益全站出口等李振昌

日職／王柏融旅日首安出爐！　終結7支0掃右外野安打

中職／萬幸沒骨折！李振昌拇指瘀血到醫院檢查

SBL／樂見林志傑、楊敬敏回歸　許晉哲：球星值得爭取

中信兄弟「短命洋將」艾銳克　重返海盜小聯盟

讀者回應

﻿

最新新聞

1卡達桌賽林昀儒男單8強不敵林高遠

2板體爆滿挺台銀　璞園靠強森險勝

3嘟嘟暌違1年半勝投 統一9比6桃猿

4幸運女球友　路易斯指名當隊友

5彰師大終結北教大　隊史首進冠軍戰

熱門新聞

1大王出場曲夠台 Fly Out響徹巨蛋

2強襲安打！林益全站出口等李振昌道歉

3日職／王柏融旅日首安終於出爐

4萬幸李振昌沒骨折！拇指瘀血到醫院檢查

5盼林志傑回歸　許晉哲：值得爭取

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

0328 富邦 vs 統一 賽後，統一勝利組牛棚穩定發揮，接續3局的投球，讓對手毫無招架之力

0328 富邦 vs 統一 賽後，奧斯丁表現倒吃甘蔗，先發6局狂飆10K，順利奪下首勝

王柏融旅日首戰任先發5棒左外野 霸氣登火腿限定「鬥士號」列車

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366