UVL／台師大直落三中原　冠軍戰對彰師大尋求12連霸

▲台師大吳宗軒攻擊。（圖／大專體總提供）

體育中心／綜合報導

107學年度UVL公開一級四強決賽，男子組首場上演的是本屆賽會尋求12連霸的國立臺灣師範大學，對決上季亞軍中原大學。此役臺師靠著吳宗軒、高偉誠、謝雅仁亮眼的攻擊表現，加上具破壞力的發球，最終以3：0(25:17、25:21、25:18)擊敗中原，明日將與國立彰化師範大學力拚冠軍寶座。

在過去七年的對戰結果中，臺師完美寫下全勝紀錄，本季預賽兩隊交手，臺師也以3：1擊退中原。今日在四強碰頭，臺師再次展現王者氣勢，開賽便頻頻發動重砲發球和攻擊，反觀中原則因接發球不到位，造成組織進攻不易，第一局臺師25:17拿下。

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經過一局調整，中原在第二局逐漸掌握比賽節奏，多次組織雙人攔網擋下臺師攻勢，然而進攻主要依靠黃文彥獨撐大局，局末中原分數雖緊追臺師，仍未能超前，臺師以25:21再添一局。

▲臺師大男排謝雅仁(左)、高偉誠(右) 。（圖／大專體總提供）

第三局開局雙方表現互不相讓，一度陷入拉鋸戰，直至12:12後，臺師高偉誠、吳宗軒接連重扣得手取得5分領先。比數至21:16時中原喊出本局第一次暫停，卻無法阻斷臺師氣勢，吳宗軒、陳昱翰、高偉誠進攻一舉將比賽帶至賽末點，最後中原林政瑋攻擊出界，使中原無力挽回頹勢，臺師以3：0奪勝，搶下冠軍戰門票。

賽後臺師隊長吳宗軒表示，這場比賽接發球有到位，進攻端也展現十足企圖心，但攔網仍要再加強，可能是起跳太早或定位不好，攔網並未發揮其功效。提及待改進之處，攻擊主力之一謝雅仁補充到：「可能是第一局贏球，造成第二局專注度開始下滑。面對明天的冠軍戰，心態和表現都要更加穩定。」個人表現上，他則認為沒有好好把握每個修正球，應更果斷地出手。

儘管輸球，無緣冠軍戰，為中原扛下得分重任的黃文彥卻沒有想太多，他說：「跟師大相比，我們的穩定性和細膩度確實還是輸一些。」他認為球隊融入比賽的速度太慢，以致開賽時組織節奏不夠順暢，往往要在比賽中後半才發揮得愈來愈好。

而在中原陣中負責穿針引線的舉球員黃仁威則坦言：「因為接發球沒做好，很難配快攻，讓大砲和副攻手比較辛苦。」明天的季軍戰，對大四的他來說是在UVL的最後一場比賽，「不要管成績，享受比賽，不留遺憾。」

▲台師大主攻手高偉誠四號位進攻 。（圖／大專體總提供）