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UVL／台師大直落三中山　冠軍戰對北市大要重登后座

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▲▼UVL決賽師大女排陳姿雅 。（圖／大專體總提供）

師大女排陳姿雅 。（圖／大專體總提供）

體育中心／綜合報導

上個賽季遭正修科大粉碎連霸美夢的國立臺灣師範大學，本屆賽會以全勝之姿勇闖四強，氣勢洶洶目標問鼎后冠。今(30)日在107學年度UVL公開女子組一級四強賽首役，與國立中山大學交手，三局臺師展現贏球欲望，一路壓著中山打，最後臺師以3：0(25:9、25:10、25:15)擊潰中山，冠軍戰將與臺北市立大學一較高下。

107學年度UVL公開組四強賽今日在臺北體育館點燃戰火，第一場比賽由臺灣師大與中山大學力拚冠軍戰門票。第一局臺師毫不手軟，開局發動猛攻打出一波8:1攻勢，之後一路領先，首局臺師25:9拿下。次局中山仍未整握比賽節奏，臺師則維持火熱手感，王鈺涵、「妞妞」羅儀璟頻頻跳出重扣打亂中山陣型，加上劉美菁不斷發動快攻，助臺師以25:10再下一城。

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第三局中山重整氣勢，教練盧桂蘭更喊話：「放心去打，這局贏球就算我們贏！」此局中山回神，楊子琳、劉閔庭和主攻手簡驪樺多次上演精彩表現，逐漸追上比分。然而臺師畢竟不是省油的燈，儘管中山氣勢漸漲，臺師火力依舊不減，局末由黃蔓亞快攻、攔網得手拿下最後幾分，終場直落三制伏中山。

▲▼UVL決賽師大女排羅儀璟。（圖／大專體總提供）

師大女排羅儀璟。（圖／大專體總提供）

賽後臺師陳姿雅表示，一開始接發球節奏和空間掌握狀況不太穩定，但在不斷調整修正後，確實做好攔網，進攻便跟著流暢不少。明日將與北市大爭奪后冠，她直言要先做好接球，並更積極進攻，期許隊伍能奪下冠軍寶座，重返榮耀。

舉球員廖苡任認為此役攻防皆正常發揮，主要要調整的是自己的舉球節奏，她也表示今天在場上不斷做搭配上的調整，就是為了明天做準備。去年廖苡任因十字韌帶斷裂而未參賽，今年即將畢業的她格外珍惜學生賽場最後幾場比賽，面對冠軍戰，她說：「希望大家能開心打球、享受比賽，把冠軍拿回來！」

「丟臉的不是輸球，而是輸了自己的霸氣。」中山教練盧桂蘭對此役球員表現不甚滿意，她坦言：「只能用『糟』一個字來形容。」雖然去年畢業五位球員，本季先發陣容中僅陳悅婷一人有先發經驗，但她認為戰力及經驗短缺並不能成為氣勢低迷的藉口，「該做的準備都做了，卻差在心態過於鬆散。」此外，她也點出攻防端問題，最主要是由於接發沒有做好，再來則是舉球員配球、大砲攻擊強度皆未達平時水準。

▲▼UVL決賽師大女排廖苡任 。（圖／大專體總提供）

師大女排廖苡任 。（圖／大專體總提供）

關鍵字： UVL師大女排
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