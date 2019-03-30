北海道直擊／王柏融敲首安　大哥中田翔看好3成打擊率





▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／札幌報導

日本火腿與歐力士開幕周第2戰，王柏融同樣先發第5棒左外野，8局第4打席敲出安打，終止連7打席無安打，此役共5打數1安打。扛4棒的中田翔今天再度成為關鍵人物，包辦全隊4分打點，硬將戰局逼到延長賽，終場兩隊4比4握手言和。已將王柏融視為一份子的中田翔賽後談到這位小老弟，稱讚他是一名好打者，也看好他在日職首個球季能繳出至少3成打擊率。

出身廣島的中田翔每一次球隊回老家比賽時，都會邀請隊友到家裡吃飯，王柏融也成為「中田會」一員，中田翔笑說：「既然他來到火腿，就已經是我們一份子了，我看他吃飯也吃得很開心。」

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對於王柏融在日職前2戰的表現，中田翔看得出來有些綁手綁腳，「一開始總是會遇到瓶頸，但我知道他是名好的打者，我很相信他的實力，等到球季結束，他是有可能成為繳出3成打擊率的打者。」

中田翔開幕戰轟出再見滿貫砲創紀錄，今天又屢屢在關鍵時刻敲安，包括3局再度開轟，以及9局敲出追平安，此役包辦全隊4分打點，但他謙虛表示：「很開心能夠幫助球隊建功，如果我狀況不好也沒關係，後面還有柏融能夠幫忙打回分數。」

▲中田翔。（圖／記者季相儒攝）