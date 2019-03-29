傳刻意延後小葛雷諾上大聯盟　藍鳥撇清：傷癒就升了

▲百大新秀第一名小葛雷諾。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

百大新秀榜首小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）因春訓拉傷左腹斜肌，估計休養至少3週時間，他是近年來最受矚目的超級大物之一，外界都在期待他登上大聯盟，針對這個問題，藍鳥總裁夏皮洛（Mark Shapiro）表示，「當他傷癒歸隊，就是上大聯盟的時候！」

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夏皮洛表示，「我們需要他把健康放在第一順位，需要解決春訓時候所提到的那些事情，或許就是導致受傷的原因。你也知道，我們也必須確保他恢復到大聯盟水平，確保他上到大聯盟時，有著穩固的基礎。」

小葛雷諾已經具備站穩棒壇最高殿堂的實力，不過撇除傷勢問題，藍鳥一直對外宣稱他還沒準備好，講好聽是避免揠苗助長，但事實上，讓這位超級大物延後上大聯盟，等於讓球團可以擁有更長的控制時間。

對於藍鳥是否有心操作，以延後小葛雷諾上大聯盟時間，總裁夏皮洛再次重申，「這件事情我已經說了很多次，我們並沒有刻意阻止他上大聯盟，我們正在加速他的學習進度，只是想確保他來到大聯盟的時候，能擁有更穩固的基礎。」

小葛雷諾上季從新人聯盟、高階1A、2A一路屠殺到3A，合計95場出賽，繳出.381/.437/.636打擊三圍，擊出20轟、78分打點。今年春訓出賽6場比賽，打擊三圍.211/.250/.316，沒有擊出全壘打，只有1分打點。

▲小葛雷諾屠殺小聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

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