運動雲

> >

傳刻意延後小葛雷諾上大聯盟　藍鳥撇清：傷癒就升了

ETtoday運動雲

▲小葛雷諾遺傳名將老爸葛雷諾的打擊怪力。（圖／達志影像／美聯社）

▲百大新秀第一名小葛雷諾。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

百大新秀榜首小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）因春訓拉傷左腹斜肌，估計休養至少3週時間，他是近年來最受矚目的超級大物之一，外界都在期待他登上大聯盟，針對這個問題，藍鳥總裁夏皮洛（Mark Shapiro）表示，「當他傷癒歸隊，就是上大聯盟的時候！」

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

夏皮洛表示，「我們需要他把健康放在第一順位，需要解決春訓時候所提到的那些事情，或許就是導致受傷的原因。你也知道，我們也必須確保他恢復到大聯盟水平，確保他上到大聯盟時，有著穩固的基礎。」

小葛雷諾已經具備站穩棒壇最高殿堂的實力，不過撇除傷勢問題，藍鳥一直對外宣稱他還沒準備好，講好聽是避免揠苗助長，但事實上，讓這位超級大物延後上大聯盟，等於讓球團可以擁有更長的控制時間。

對於藍鳥是否有心操作，以延後小葛雷諾上大聯盟時間，總裁夏皮洛再次重申，「這件事情我已經說了很多次，我們並沒有刻意阻止他上大聯盟，我們正在加速他的學習進度，只是想確保他來到大聯盟的時候，能擁有更穩固的基礎。」

小葛雷諾上季從新人聯盟、高階1A、2A一路屠殺到3A，合計95場出賽，繳出.381/.437/.636打擊三圍，擊出20轟、78分打點。今年春訓出賽6場比賽，打擊三圍.211/.250/.316，沒有擊出全壘打，只有1分打點。

▲▼小葛雷諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲小葛雷諾屠殺小聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 藍鳥小葛雷諾百大新秀
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

超狂再見接殺！坎恩飛身沒收全壘打　教頭嚇到噴髒話

影／奧會禁賽名單公佈又撤掉　許淑淨、林子琦榜上有名

田中將大終於拿開幕戰勝投　達成大聯盟生涯800K

道奇狂幹8轟打爆葛蘭基　刷新開幕戰最多轟紀錄

林書豪12分5籃板5助攻　暴龍117比92狂宰尼克

鈴木一朗1999球探報告　「太瘦打擊跟不上不建議簽」

讀者回應

﻿

最新新聞

1詹皇坦言沒季後賽打的日子很艱困

2藍鳥撇清延後小葛雷諾升大聯盟

3飛行檢測　選手需事先回報行蹤

429日運彩看好中信勝富邦

5曾智偵曹竣崵吳俊良曾翊誠TALK秀聊棒球

熱門新聞

1超狂再見接殺！坎恩飛身沒收全壘打

2奧會禁賽名單許淑淨、林子琦在內

3田中將大雙喜　開幕戰勝投達成800K

4道奇8轟打爆葛蘭基 開幕戰最多轟

5林書豪12+5+5　暴龍25分狂宰尼克

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

03/27 Lamigo vs 兄弟 賽後，頒發單場MVP大師兄林智勝

林智勝再見安打　兄弟7比6逆轉桃猿

03/27 Lamigo vs 兄弟 六局下，全壘打滿天飛，輪到詹子賢開炮！中外野的陽春彈幫助兄弟緊咬比分

中信兄弟解約洋砲艾銳克　總教練伯納：太重視個人表現

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366