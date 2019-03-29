中職／曾智偵、曹竣崵、吳俊良、曾翊誠　TALK秀聊棒球

體育中心／綜合報導

統一獅在30日、31日推出第二波「榮耀30經典ＯＢ再現」活動，特別邀請永遠的鐵捕曾智偵、1999年創下連續三場完封的曹竣崵、1997年勝投王吳俊良、2005年中繼王曾翊誠，再次回到台南棒球場與棒球迷見面。

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週六賽前安排曹竣崵、吳俊良舉辦「榮耀30感謝有你 統一獅ＯＢ選手見面會」，而週日配合賽事14點05分開打，當日賽後在台南棒球場場內邀請曾智偵及曾翊誠舉辦「榮耀30感謝有你 統一獅OB選手見面會」。

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▲統一獅曾智偵、曹竣崵、吳俊良、曾翊誠TALK秀聊棒球。（圖／統一獅提供）

連續兩天週六、週末假期賽事，統一獅榮耀30經典OB再現，也持續每場準備「職棒30週年榮耀旗幟」各1000支，持當日賽事ibon票，現場排隊即可兌換，每人每次排隊至多持4張門票兌換四支。

▍統一獅榮耀30 經典ＯＢ再現活動 ▍

3.30(六)台南棒球場 大門口舞台

14：20 統一獅ＯＢ選手 吳俊良 TALK秀 聊棒球

14：40~14：50 統一獅ＯＢ選手吳俊良簽名會

參加辦法：持統一獅商品即可簽名，限時10分鐘

15：20 統一獅ＯＢ選手 曹竣崵 TALK秀 聊棒球

15：40~15：50 統一獅ＯＢ選手曹竣崵簽名會

參加辦法：持統一獅商品即可簽名，限時10分鐘

3.31(日)台南棒球場 賽後場內活動

賽後開始約20分鐘

統一獅ＯＢ選手 曾智偵、曾翊誠 TALK秀 聊棒球

主持人：曾文誠

統一獅ＯＢ選手 曾智偵、曾翊誠簽名會

參加辦法：當日比賽三局下結束前，至統一獅萊恩酷商品部消費滿千，可獲得摸彩券一張

，滿兩千可獲得兩張，以此類推。當天五局公布幸運60位中獎球迷，可賽後至場內近距離

參加曾智偵、曾翊誠 TALK秀 及簽名會活動。