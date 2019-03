洗刷「水貨狀元」污名　貝克漢雙響砲打爆紅襪薩爾

▲水手貝克漢雙響砲棒打紅襪王牌薩爾。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

水手在東京海外開幕戰取得2連勝,29日回到主場迎戰衛冕軍紅襪,貝克漢(Tim Beckham)砲轟紅襪王牌薩爾(Chris Sale),雙響砲表現再次讓球迷印象深刻,全場水手轟出5支全壘打,終場以12比4大勝紅襪,拿下開季3連勝。

此戰水手打線大爆發,全場出現5支全壘打,其中貝克漢揮出雙響砲,貢獻3分打點,重砲恩卡納辛(Edwin Encarnacion)、桑塔納(Domingo Santana)和希利(Ryon Healy)都開轟,這是隊史第四度取得開季三連勝。

水手陣中狀況最火燙非貝克漢莫屬,這位2008年選秀狀元在上週海外開幕戰2場先發,合計7打數5安打,包括1支二壘安打和1支全壘打,加上今日繳出雙響砲,打擊三圍是驚人的.583/.643/1.417。

