洗刷「水貨狀元」污名　貝克漢雙響砲打爆紅襪薩爾

▲水手貝克漢雙響砲棒打紅襪王牌薩爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

水手在東京海外開幕戰取得2連勝，29日回到主場迎戰衛冕軍紅襪，貝克漢（Tim Beckham）砲轟紅襪王牌薩爾（Chris Sale），雙響砲表現再次讓球迷印象深刻，全場水手轟出5支全壘打，終場以12比4大勝紅襪，拿下開季3連勝。

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此戰水手打線大爆發，全場出現5支全壘打，其中貝克漢揮出雙響砲，貢獻3分打點，重砲恩卡納辛（Edwin Encarnacion）、桑塔納（Domingo Santana）和希利（Ryon Healy）都開轟，這是隊史第四度取得開季三連勝。

水手陣中狀況最火燙非貝克漢莫屬，這位2008年選秀狀元在上週海外開幕戰2場先發，合計7打數5安打，包括1支二壘安打和1支全壘打，加上今日繳出雙響砲，打擊三圍是驚人的.583/.643/1.417。

Tim Beckham through three games: .583 (7-12), 3 HR, 6 R, 5 RBI, 2.060 OPS



Here's his second home run today and third this season. pic.twitter.com/4rNVJo5M6Y — Seattle Times Sports (@SeaTimesSports) March 29, 2019

值得一提的是，貝克漢生涯面對薩爾從未擊出安打，累積15打數0安打，吞下多達9次三振，不過今日他在2局下逮中偏高速球轟出一發陽春砲，接著3局下又掃出兩分砲，徹底打爆薩爾，他也成為史上第5位從薩爾手中轟出雙響砲的打者。

貝克漢在2008年選秀會首輪第一順位被光芒挑走，在小聯盟熬了5年後，於2013年短暫上大聯盟觀光，但僅有5場出賽，2015年才算真正站上大聯盟，不過成績普普通通，直到2017年才有較亮眼的成績，不過距離當初狀元的期待仍有差距，今年開季他手感火燙，有機會破繭而出。

▲2008年選秀狀元貝克漢今年有望破繭而出。（圖／達志影像／美聯社）



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