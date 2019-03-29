運動雲

> >

費城人開幕戰哈波0安打吞K被噓　隊友滿貫砲轟下勝利

ETtoday運動雲

▲哈波敲出加盟費城人後首轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人開幕戰哈波打擊無表現。（圖／達志影像／美聯社）  

記者路皓惟／綜合報導

球星哈波（Bryce Harper）以13年3.3億美元天價合約轉戰費城人，注定要被球迷拿放大鏡檢視，29日主場開幕戰擔任先發右外野手打第3棒，即使賽前受到全場球迷英雄式歡呼，但此戰3打數沒有敲出安打，吞下2次三振，仍被球迷報以噓聲伺候。

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

費城人主場開幕戰湧進約4萬5千人，許多球迷都穿上哈波3號球衣進場，輪到哈波上場打擊時，全場歡呼聲響徹雲霄，每一次打擊都讓所有球迷抱著高度期待，「今天現場氣氛就像是季後賽。」總教練卡普勒（Gabe Kapler）表示。

儘管自從2011年後，費城人就未參與過季後賽，但今年補進大聯盟超級球星哈波，讓球迷期待著有望重返冠軍榮耀。談到開幕戰現場氣氛，哈波表示，「我覺得這很酷，我只想要棒球比賽帶來些樂趣，就像是吉祥物Phanatic總是掛著微笑一樣。」

費城人開局靠著麥卡臣（Andrew McCutchen）陽春砲先馳得點，哈波首打席擊出滾地球出局，接著4局、5局連兩次打擊都被德黑蘭（Julio Teheran）三振，儘管登場前受到英雄式歡呼，但打擊無建樹仍聽得到現場球迷噓聲，畢竟他簽下隊史最大張合約，讓本來敢愛敢恨的費城球迷對他有著更高標準的要求。

此戰哈波雖然打擊沒有表現，但費城人打線串連發揮，7局下，費城人攻佔一、二壘，在無人出局情況下，勇士選擇故意四壞保送哈波，下一棒霍金斯（Rhys Hoskins）轟出滿貫全壘打，奠定比賽勝基，終場費城人就以10比4擊敗來訪的勇士。

「我們整個春訓都在談論相關的問題，如果我選到保送，如果我被對方保送，在我身後的那些隊友會把我送回來，就像霍金斯的滿貫砲一樣。」哈波對隊友的打擊能力深具信心，享受在費城人生涯首嚐勝利的滋味。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 費城人哈波
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

影／奧會禁賽名單公佈又撤掉　許淑淨、林子琦榜上有名

田中將大終於拿開幕戰勝投　達成大聯盟生涯800K

超狂再見接殺！坎恩飛身沒收全壘打　教頭嚇到噴髒話

鈴木一朗1999球探報告　「太瘦打擊跟不上不建議簽」

林書豪12分5籃板5助攻　暴龍117比92狂宰尼克

馬林魚開幕戰輸洛磯　陳偉殷牛棚出發未出賽

讀者回應

﻿

最新新聞

1洋投李茲戰施子謙　運彩看好桃猿

2莊佳佳泣訴跆協行政疏失

3莊佳佳哽咽說明未登錄行蹤被禁賽

4戈登刊報謝鈴木一朗感動眾人

5陳仕朋拼生涯首勝、富邦本季首勝

熱門新聞

1奧會禁賽名單許淑淨、林子琦在內

2田中將大雙喜　開幕戰勝投達成800K

3超狂再見接殺！坎恩飛身沒收全壘打

4朗神球探報告：不建議簽

5林書豪12+5+5　暴龍25分狂宰尼克

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

03/27 Lamigo vs 兄弟 賽後，頒發單場MVP大師兄林智勝

林智勝再見安打　兄弟7比6逆轉桃猿

03/27 Lamigo vs 兄弟 六局下，全壘打滿天飛，輪到詹子賢開炮！中外野的陽春彈幫助兄弟緊咬比分

中信兄弟解約洋砲艾銳克　總教練伯納：太重視個人表現

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366