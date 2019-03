費城人開幕戰哈波0安打吞K被噓　隊友滿貫砲轟下勝利

▲費城人開幕戰哈波打擊無表現。(圖/達志影像/美聯社)

記者路皓惟/綜合報導

球星哈波(Bryce Harper)以13年3.3億美元天價合約轉戰費城人,注定要被球迷拿放大鏡檢視,29日主場開幕戰擔任先發右外野手打第3棒,即使賽前受到全場球迷英雄式歡呼,但此戰3打數沒有敲出安打,吞下2次三振,仍被球迷報以噓聲伺候。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

費城人主場開幕戰湧進約4萬5千人,許多球迷都穿上哈波3號球衣進場,輪到哈波上場打擊時,全場歡呼聲響徹雲霄,每一次打擊都讓所有球迷抱著高度期待,「今天現場氣氛就像是季後賽。」總教練卡普勒(Gabe Kapler)表示。

儘管自從2011年後,費城人就未參與過季後賽,但今年補進大聯盟超級球星哈波,讓球迷期待著有望重返冠軍榮耀。談到開幕戰現場氣氛,哈波表示,「我覺得這很酷,我只想要棒球比賽帶來些樂趣,就像是吉祥物Phanatic總是掛著微笑一樣。」

費城人開局靠著麥卡臣(Andrew McCutchen)陽春砲先馳得點,哈波首打席擊出滾地球出局,接著4局、5局連兩次打擊都被德黑蘭(Julio Teheran)三振,儘管登場前受到英雄式歡呼,但打擊無建樹仍聽得到現場球迷噓聲,畢竟他簽下隊史最大張合約,讓本來敢愛敢恨的費城球迷對他有著更高標準的要求。

此戰哈波雖然打擊沒有表現,但費城人打線串連發揮,7局下,費城人攻佔一、二壘,在無人出局情況下,勇士選擇故意四壞保送哈波,下一棒霍金斯(Rhys Hoskins)轟出滿貫全壘打,奠定比賽勝基,終場費城人就以10比4擊敗來訪的勇士。

Intentionally walk @bryceharper3 to load the bases for @rhyshoskins?



Sure. #RingTheBell pic.twitter.com/qCQT6Igjhs