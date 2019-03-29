費城人開幕戰哈波0安打吞K被噓　隊友滿貫砲轟下勝利

▲費城人開幕戰哈波打擊無表現。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

球星哈波（Bryce Harper）以13年3.3億美元天價合約轉戰費城人，注定要被球迷拿放大鏡檢視，29日主場開幕戰擔任先發右外野手打第3棒，即使賽前受到全場球迷英雄式歡呼，但此戰3打數沒有敲出安打，吞下2次三振，仍被球迷報以噓聲伺候。

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費城人主場開幕戰湧進約4萬5千人，許多球迷都穿上哈波3號球衣進場，輪到哈波上場打擊時，全場歡呼聲響徹雲霄，每一次打擊都讓所有球迷抱著高度期待，「今天現場氣氛就像是季後賽。」總教練卡普勒（Gabe Kapler）表示。

儘管自從2011年後，費城人就未參與過季後賽，但今年補進大聯盟超級球星哈波，讓球迷期待著有望重返冠軍榮耀。談到開幕戰現場氣氛，哈波表示，「我覺得這很酷，我只想要棒球比賽帶來些樂趣，就像是吉祥物Phanatic總是掛著微笑一樣。」

費城人開局靠著麥卡臣（Andrew McCutchen）陽春砲先馳得點，哈波首打席擊出滾地球出局，接著4局、5局連兩次打擊都被德黑蘭（Julio Teheran）三振，儘管登場前受到英雄式歡呼，但打擊無建樹仍聽得到現場球迷噓聲，畢竟他簽下隊史最大張合約，讓本來敢愛敢恨的費城球迷對他有著更高標準的要求。

此戰哈波雖然打擊沒有表現，但費城人打線串連發揮，7局下，費城人攻佔一、二壘，在無人出局情況下，勇士選擇故意四壞保送哈波，下一棒霍金斯（Rhys Hoskins）轟出滿貫全壘打，奠定比賽勝基，終場費城人就以10比4擊敗來訪的勇士。

「我們整個春訓都在談論相關的問題，如果我選到保送，如果我被對方保送，在我身後的那些隊友會把我送回來，就像霍金斯的滿貫砲一樣。」哈波對隊友的打擊能力深具信心，享受在費城人生涯首嚐勝利的滋味。

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