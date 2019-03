教士五拍子游擊大物敲2安　近20年開幕戰最年輕先發

▲教士頭號農場大物塔提斯(Fernando Tatis Jr.)。(圖/達志影像/美聯社)

百大新秀第2名的教士頭號農場塔提斯(Fernando Tatis Jr.),29日主場開幕戰迎來大聯盟生涯第一場先發,這位年僅20歲的「五拍子游擊手」成為近20年來開幕戰最年輕的先發球員,單場敲出2支安打也證明自己的實力。

此戰塔提斯擔任第6棒鎮守游擊防區,2局下大聯盟生涯首打席面對巨人強投邦格納(Madison Bumgarner),敲出生涯首支安打,接著4局下,他採取突襲短打成功上壘,可惜在盜上二壘時被捕手波西(Buster Posey)逮個正著。

