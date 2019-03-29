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教士五拍子游擊大物敲2安　近20年開幕戰最年輕先發

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 ▲教士頭號農場塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲教士頭號農場大物塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。（圖／達志影像／美聯社） 

記者路皓惟／綜合報導

百大新秀第2名的教士頭號農場塔提斯（Fernando Tatis Jr.），29日主場開幕戰迎來大聯盟生涯第一場先發，這位年僅20歲的「五拍子游擊手」成為近20年來開幕戰最年輕的先發球員，單場敲出2支安打也證明自己的實力。

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此戰塔提斯擔任第6棒鎮守游擊防區，2局下大聯盟生涯首打席面對巨人強投邦格納（Madison Bumgarner），敲出生涯首支安打，接著4局下，他採取突襲短打成功上壘，可惜在盜上二壘時被捕手波西（Buster Posey）逮個正著。

塔提斯成為繼哈波（Bryce Harper）和馬查多（Manny Machado）後，以20歲年紀在大聯盟開幕戰擊出安打，同時以20歲又85天成為自1999年貝爾崔（Adrian Beltre）後，最年輕的大聯盟開幕戰先發球員。

塔提斯在賽前表示，「這一切來得非常快速，我沒騙你，但我已經為此準備多時，我也準備好了，大聯盟我來了！」今日他3打數2安打，吞下1次三振，成為自1975年楊特（Robin Yount）後於開幕戰敲雙安的球員。

教士擁有大聯盟最深厚的農場，今年一共有10名球員入選百大新秀排行，投手派迪克（Chris Paddack）、捕手米吉亞（Francisco Mejia）都進入開季名單，投手馬蓋維奇斯（Nick Margevicius）也將於本週六迎來大聯盟初登板。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 教士塔提斯
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