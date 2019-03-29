運動雲

> >

迪葛隆跨季30場失3分以下破紀錄　薛茲爾遭坎諾砲轟吞敗

ETtoday運動雲

▲大都會王牌德葛隆。(圖／達志影像／美聯社)

▲大都會王牌迪葛隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大都會賽揚王牌迪葛隆（Jacob deGrom）甩掉上季悲情，29日開幕戰先發對決國民王牌薛茲爾（Max Scherzer），兩人互相飆K合計丟出22次三振，最終大都會2比0擊敗國民，迪葛隆拿下開季首勝，完成跨季連續30場單場失3分以下，締造大聯盟新紀錄。

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

根據Baseball-Reference資料顯示，迪葛隆和艾瑞塔（Jake Arrieta）共同保有此紀錄，艾瑞塔在2015年和2016年效力小熊時期，曾連續29場繳出優質先發，不過現在紀錄由迪葛隆重新改寫。

迪葛隆已經將近一年沒有單場失超過3分，上一次單場失掉4分已是去年4月10日對戰馬林魚。此外，這位30歲國聯新科賽揚獎得主，前一次未符合「優質先發」已是去年5月18日，該場比賽因手肘不適僅丟一局退場。

今日開幕戰迪葛隆先發6局被打5支安打無失分，投出10次三振，這是他連續25場繳出優質先發，與前白襪投手西柯提（Eddie Cicotte）並列大聯盟史上第2長優質先發紀錄，接下來將要挑戰吉本森（Bob Gibson）於1967年至1968年所締造的紀錄。

此戰大都會與國民之戰上演「投手大戰」，薛茲爾主投7.2局被打2支安打失2分，投出12次三振、3次保送，首局上就遭坎諾（Robinson Cano）轟出陽春砲，八局上在得點圈有人情況下，又被坎諾擊出關鍵安打，最終國民0比2輸球，薛茲爾吞本季首敗。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 大都會迪葛隆薛茲爾
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

妻偷裝避孕器又懷孕！他神預感被綠了 遭網恥笑 結局超崩潰：離婚嗎

熱門新聞

影／奧會禁賽名單公佈又撤掉　許淑淨、林子琦榜上有名

鈴木一朗1999球探報告　「太瘦打擊跟不上不建議簽」

CBA／林志傑第四節狂轟4顆三分球　廣廈惜敗新疆被聽牌

勇士小將貝爾遭禁賽1場　竟是因他在飯店買東西算助教帳上

達比修結束小熊合約　37歲就要退休

中職／兄弟5球星合唱「我的兄弟」　影片加洋蔥惹哭球迷

讀者回應

﻿

最新新聞

1道奇8轟打爆葛蘭基 開幕戰最多轟

2富邦開季2戰遭21K　中職近11年最差

3超狂再見接殺！坎恩飛身沒收全壘打

4田中將大雙喜　開幕戰勝投達成800K

5迪葛隆跨季30場失3分以下破紀錄

熱門新聞

1奧會禁賽名單許淑淨、林子琦在內

2朗神球探報告：不建議簽

3林志傑第四節4顆三分廣廈被聽牌

4勇士小將買東西算助教帳上被禁賽

5達比修結束小熊合約　37歲就要退休

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

03/27 Lamigo vs 兄弟 賽後，頒發單場MVP大師兄林智勝

林智勝再見安打　兄弟7比6逆轉桃猿

03/27 Lamigo vs 兄弟 六局下，全壘打滿天飛，輪到詹子賢開炮！中外野的陽春彈幫助兄弟緊咬比分

中信兄弟解約洋砲艾銳克　總教練伯納：太重視個人表現

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366