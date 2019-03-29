迪葛隆跨季30場失3分以下破紀錄　薛茲爾遭坎諾砲轟吞敗

▲大都會王牌迪葛隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大都會賽揚王牌迪葛隆（Jacob deGrom）甩掉上季悲情，29日開幕戰先發對決國民王牌薛茲爾（Max Scherzer），兩人互相飆K合計丟出22次三振，最終大都會2比0擊敗國民，迪葛隆拿下開季首勝，完成跨季連續30場單場失3分以下，締造大聯盟新紀錄。

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根據Baseball-Reference資料顯示，迪葛隆和艾瑞塔（Jake Arrieta）共同保有此紀錄，艾瑞塔在2015年和2016年效力小熊時期，曾連續29場繳出優質先發，不過現在紀錄由迪葛隆重新改寫。

迪葛隆已經將近一年沒有單場失超過3分，上一次單場失掉4分已是去年4月10日對戰馬林魚。此外，這位30歲國聯新科賽揚獎得主，前一次未符合「優質先發」已是去年5月18日，該場比賽因手肘不適僅丟一局退場。

今日開幕戰迪葛隆先發6局被打5支安打無失分，投出10次三振，這是他連續25場繳出優質先發，與前白襪投手西柯提（Eddie Cicotte）並列大聯盟史上第2長優質先發紀錄，接下來將要挑戰吉本森（Bob Gibson）於1967年至1968年所締造的紀錄。



此戰大都會與國民之戰上演「投手大戰」，薛茲爾主投7.2局被打2支安打失2分，投出12次三振、3次保送，首局上就遭坎諾（Robinson Cano）轟出陽春砲，八局上在得點圈有人情況下，又被坎諾擊出關鍵安打，最終國民0比2輸球，薛茲爾吞本季首敗。

What a way for Robinson Canó to start his time with the Mets!



(via @MLB) pic.twitter.com/wPr4XTojqp — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 28, 2019

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