迪葛隆跨季30場失3分以下破紀錄　薛茲爾遭坎諾砲轟吞敗

大都會賽揚王牌迪葛隆(Jacob deGrom)甩掉上季悲情,29日開幕戰先發對決國民王牌薛茲爾(Max Scherzer),兩人互相飆K合計丟出22次三振,最終大都會2比0擊敗國民,迪葛隆拿下開季首勝,完成跨季連續30場單場失3分以下,締造大聯盟新紀錄。

根據Baseball-Reference資料顯示,迪葛隆和艾瑞塔(Jake Arrieta)共同保有此紀錄,艾瑞塔在2015年和2016年效力小熊時期,曾連續29場繳出優質先發,不過現在紀錄由迪葛隆重新改寫。

迪葛隆已經將近一年沒有單場失超過3分,上一次單場失掉4分已是去年4月10日對戰馬林魚。此外,這位30歲國聯新科賽揚獎得主,前一次未符合「優質先發」已是去年5月18日,該場比賽因手肘不適僅丟一局退場。

今日開幕戰迪葛隆先發6局被打5支安打無失分,投出10次三振,這是他連續25場繳出優質先發,與前白襪投手西柯提(Eddie Cicotte)並列大聯盟史上第2長優質先發紀錄,接下來將要挑戰吉本森(Bob Gibson)於1967年至1968年所締造的紀錄。



此戰大都會與國民之戰上演「投手大戰」,薛茲爾主投7.2局被打2支安打失2分,投出12次三振、3次保送,首局上就遭坎諾(Robinson Cano)轟出陽春砲,八局上在得點圈有人情況下,又被坎諾擊出關鍵安打,最終國民0比2輸球,薛茲爾吞本季首敗。

