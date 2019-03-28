運動雲

> >

禁藥影響再多仍有保障名額　郭婞淳東奧資格難受影響

ETtoday運動雲

▲▼2018雅加達亞運,亞運舉重女子58公斤級,中華隊郭婞淳奪得金牌（圖／記者季相儒攝）

記者洪偵源／台北報導

從許淑淨涉藥禁賽事件爆發至今，一度傳出若再有選手被查出違規用藥，可能影響舉重國家隊在2020年東京奧運的資格問題，不過從規則與成績研判，奪金希望郭婞淳都不會受到影響。

論實力，郭婞淳目前的成績是東京奧運資格最穩固的的選手，機會非常濃厚，也是奪牌甚至奪金機會最大的選手，加上此次參賽辦法改變，無法用個人成績爭取其額外的參賽名額。

規則上，IWF（International Weightlifting Federation，國際舉重總會）近年為洗刷禁藥大戶的惡名，也祭出用禁賽次數砍參賽名額的方式。

請繼續往下閱讀...

東京奧運各隊最多4男4女的參賽名額，不過若該參賽國有10到19筆被查獲禁藥的紀錄，名額將減至2男2女，超過20筆只能派出1男1女。

體育署競技運動處也在28日的記者會，證實此項規則，但需要確認，IWF確定的禁賽選手人數，注意最新修訂的東京奧運參賽辦法。

因此就算台灣屆時只能派出1男1女，郭婞淳東京奧運資格完全不受影響，加上她原本就是目前唯一被看好的舉重奪牌選手。

唯一的特例是，短時間爆出大量違規用藥選手，WADA（World Anti-Doping Agency，國際反禁藥組織）認為情節嚴重。會向相關管轄單位如IWF，將中華舉重協會停權，就完全無法派人參賽。

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

影／奧會禁賽名單公佈又撤掉　許淑淨、林子琦榜上有名

中職／網傳艾銳克與伯納打架　經紀人不評論且無個人表現

奧會4月5日前公佈禁賽名單　許淑淨外至少10人涉藥

鈴木一朗1999球探報告　「太瘦打擊跟不上不建議簽」

中職／林智勝找攝影機講肺腑感言　兄弟4年沒做好很抱歉

影／兩屆奧運舉重金牌許淑淨用藥遭禁賽　 國際組織要求公佈才曝光

讀者回應

﻿

最新新聞

1不斷更新／統一奧斯丁初登板

2亞運金牌黃韻文也被禁賽

3頂上蔣智賢　楊晉豪冬盟歷練進步

4談兒時偶像　王柏融點名這2位

5鄭兆村83公尺30　新加坡公開賽奪金

熱門新聞

1奧會禁賽名單許淑淨、林子琦在內

2網傳艾銳克與伯納打架　經紀人不評論

3奧會4月5日前公佈涉藥禁賽名單

4朗神球探報告：不建議簽

5林智勝肺腑感言：來兄弟4年很抱歉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

許淑淨用藥遭禁賽　國際組織要求公佈資訊才曝光

03_25 Lamigo vs 中信 六局下，連續兩天開炮！林智勝一棒擊出左外野陽春全壘打，助兄弟再添一分

中信兄弟解約洋砲艾銳克　總教練伯納：太重視個人表現

03_25 Lamigo vs 中信 賽前，台中市大家長盧秀燕簡潔有力的致詞，並開出好球！

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366