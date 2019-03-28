禁藥影響再多仍有保障名額　郭婞淳東奧資格難受影響

記者洪偵源／台北報導

從許淑淨涉藥禁賽事件爆發至今，一度傳出若再有選手被查出違規用藥，可能影響舉重國家隊在2020年東京奧運的資格問題，不過從規則與成績研判，奪金希望郭婞淳都不會受到影響。

論實力，郭婞淳目前的成績是東京奧運資格最穩固的的選手，機會非常濃厚，也是奪牌甚至奪金機會最大的選手，加上此次參賽辦法改變，無法用個人成績爭取其額外的參賽名額。

規則上，IWF（International Weightlifting Federation，國際舉重總會）近年為洗刷禁藥大戶的惡名，也祭出用禁賽次數砍參賽名額的方式。

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東京奧運各隊最多4男4女的參賽名額，不過若該參賽國有10到19筆被查獲禁藥的紀錄，名額將減至2男2女，超過20筆只能派出1男1女。

體育署競技運動處也在28日的記者會，證實此項規則，但需要確認，IWF確定的禁賽選手人數，注意最新修訂的東京奧運參賽辦法。

因此就算台灣屆時只能派出1男1女，郭婞淳東京奧運資格完全不受影響，加上她原本就是目前唯一被看好的舉重奪牌選手。

唯一的特例是，短時間爆出大量違規用藥選手，WADA（World Anti-Doping Agency，國際反禁藥組織）認為情節嚴重。會向相關管轄單位如IWF，將中華舉重協會停權，就完全無法派人參賽。