北海道直擊／火腿觀戰手冊專訪　王柏融強調一生懸命

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）



記者王真魚／札幌報導

北海道火腿29日在札幌巨蛋進行開幕戰，球團推出熱騰騰的觀戰手冊，也特別專訪剛加盟的「台灣大王」王柏融，他期許今年能夠在日職精進自己，成為更厲害的打者，對於能夠打出怎樣的成績，他強調在場上秉持「一生懸命」態度，拼命、盡全力去做，「沒有想過在日本能夠打幾支全壘打、或是幾成打擊率，只希望能夠保持健康、穩定出賽。」

王柏融2015年為Lamigo桃猿選秀第一指名，在中職累積378場出賽，敲出573支安打、86轟，貢獻319分打點，生涯打擊率0.386，這幾年囊括中職多項個人獎，包括新人王、打擊王、安打王、打點王、全壘打王、年度最有價值球員，且連續3年入選明星賽外野金手套、最佳十人外野手，並在2016、2017連續兩個球季的打擊率超過4成。

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成為中職首位透過旅外制度轉戰日職的選手，回顧在中職的成績，王柏融謙虛表示：「台灣職棒只有4隊，我想我在那3年打的那些好成績，也可能只是運氣好，我覺得自己還需要更進步的地方。」帶著這樣的想法，王柏融決定挑戰日本職棒，「我選擇到了擁有很多好選手的日本，希望可以讓自己更進步。」

加入火腿也有一段時間，王柏融官辦熱身賽總計出賽9場，25打數7安打，打擊率2成80，貢獻4分打點，談到對日本投手的印象，他說：「日本投手真的很厲害，控球相當好，直球也會跑，變化球也很有水準，有許多相當有魅力的選手，也很期待今年能夠與他們對決。」





▲火腿觀戰手冊、球團年鑑，王柏融接受專訪。（圖／記者季相儒攝）