運動雲

> >

北海道直擊／監督點名扛中心棒次　王柏融接招：都可以

ETtoday運動雲

▲▼北海道日本火腿隊開幕賽前一天練球,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝，以下同）

記者王真魚／札幌報導

日本職棒例行賽29日正式開打，「台灣大王」王柏融確定在開幕戰排入先發陣容，監督栗山英樹28日受訪表示，大王預料將扛中心棒次，至於確切是哪一棒，會再視情況決定，對此王柏融表示，尚未接收到監督明確指示，「我都可以（棒次），準備狀況也跟往常相同，雖然幾天沒比賽了，但真的比了才知道。」

王柏融官辦熱身賽總計出賽9場，25打數7安打，打擊率2成80，貢獻4分打點，期間因下半身緊繃不適，一度缺戰9天，他強調自己不斷透過練習加以修正：「熱身賽就是一直在調整。」

請繼續往下閱讀...

明天就是開幕戰，王柏融坦言相當期待：「畢竟是第一場比賽，覺得很新鮮。」而監督栗山英樹昨天在電梯遇到他，不忘叮嚀幾句，「（監督）告訴我要平常心，球季很長、不是只有明天的比賽。」

今天進行開季前最後一次練球，王柏融特別注意守備方面：「場地是應得部分，其實也練習過好幾次了，守備會比較重要，還需要多接幾顆球去適應。」加入火腿也一陣子，他透露，印象最深是遠征，無論到哪，都必須跑來跑去。

開幕戰將對戰歐力士，王柏融做足功課：「情蒐方面做得相當詳細，對方投手也有看過了。」但尚未收到監督任務，被問到是否有心理準備將擔任中心棒次，他說：「這我無法判斷，但不管哪一棒，我都可以。」

▲▼北海道日本火腿隊開幕賽前一天練球,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 日職北海道火腿王柏融
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

影／奧會禁賽名單公佈又撤掉　許淑淨、林子琦榜上有名

中職／網傳艾銳克與伯納打架　經紀人不評論且無個人表現

奧會4月5日前公佈禁賽名單　許淑淨外至少10人涉藥

鈴木一朗1999球探報告　「太瘦打擊跟不上不建議簽」

中職／林智勝找攝影機講肺腑感言　兄弟4年沒做好很抱歉

影／兩屆奧運舉重金牌許淑淨用藥遭禁賽　 國際組織要求公佈才曝光

讀者回應

﻿

最新新聞

1不斷更新／統一奧斯丁初登板

2亞運金牌黃韻文也被禁賽

3頂上蔣智賢　楊晉豪冬盟歷練進步

4談兒時偶像　王柏融點名這2位

5鄭兆村83公尺30　新加坡公開賽奪金

熱門新聞

1奧會禁賽名單許淑淨、林子琦在內

2網傳艾銳克與伯納打架　經紀人不評論

3奧會4月5日前公佈涉藥禁賽名單

4朗神球探報告：不建議簽

5林智勝肺腑感言：來兄弟4年很抱歉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

許淑淨用藥遭禁賽　國際組織要求公佈資訊才曝光

03_25 Lamigo vs 中信 六局下，連續兩天開炮！林智勝一棒擊出左外野陽春全壘打，助兄弟再添一分

中信兄弟解約洋砲艾銳克　總教練伯納：太重視個人表現

03_25 Lamigo vs 中信 賽前，台中市大家長盧秀燕簡潔有力的致詞，並開出好球！

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366