北海道直擊／監督點名扛中心棒次　王柏融接招：都可以

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝，以下同）

記者王真魚／札幌報導

日本職棒例行賽29日正式開打，「台灣大王」王柏融確定在開幕戰排入先發陣容，監督栗山英樹28日受訪表示，大王預料將扛中心棒次，至於確切是哪一棒，會再視情況決定，對此王柏融表示，尚未接收到監督明確指示，「我都可以（棒次），準備狀況也跟往常相同，雖然幾天沒比賽了，但真的比了才知道。」

王柏融官辦熱身賽總計出賽9場，25打數7安打，打擊率2成80，貢獻4分打點，期間因下半身緊繃不適，一度缺戰9天，他強調自己不斷透過練習加以修正：「熱身賽就是一直在調整。」

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明天就是開幕戰，王柏融坦言相當期待：「畢竟是第一場比賽，覺得很新鮮。」而監督栗山英樹昨天在電梯遇到他，不忘叮嚀幾句，「（監督）告訴我要平常心，球季很長、不是只有明天的比賽。」

今天進行開季前最後一次練球，王柏融特別注意守備方面：「場地是應得部分，其實也練習過好幾次了，守備會比較重要，還需要多接幾顆球去適應。」加入火腿也一陣子，他透露，印象最深是遠征，無論到哪，都必須跑來跑去。

開幕戰將對戰歐力士，王柏融做足功課：「情蒐方面做得相當詳細，對方投手也有看過了。」但尚未收到監督任務，被問到是否有心理準備將擔任中心棒次，他說：「這我無法判斷，但不管哪一棒，我都可以。」