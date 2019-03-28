北海道直擊／栗山監督：我有責任讓王柏融成為更好打者

▲日本火腿隊監督栗山英樹。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／札幌報導

北海道火腿29日在札幌巨蛋進行開幕戰，「台灣大王」王柏融日職生涯正式揭開序幕，監督栗山英樹28日受訪，說道自己的新書內容提及王柏融，露出滿意的笑容：「我們一直都在關注他，球團也對他很熟悉，真的很想把他請過來。」如今確定網羅大王，栗山監督認為自己也接下重擔：「我有責任他在日本能夠開花結果，我們會努力讓他成為更好的打者。」

栗山監督1月出版新書，關於王柏融加盟火腿一事，寫了滿滿3頁，內文提到火腿從2018年與桃猿進行交流賽時，就曾想像王柏融加盟的可能，直指他是大家都很想要的外野手，而當時，火腿致贈全隊謝卡，在王柏融的卡片最後以英文寫下，「Your Dreams Come True（夢想即將成真）」也為此埋下伏筆。

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「我們花了很長的時間關注王柏融。」栗山監督說，「透過長期的觀察，球團對他更為了解，也展現最大的誠意，就是希望能夠順利網羅。」

為了簽下王柏融，火腿當時提出多達107頁的繁體中文簡報介紹球隊，更以他的座右銘「擁抱壓力的勇氣」為主題，桃猿也感受到對方的誠意與用心，領隊劉玠廷當時受訪曾表示，「不愧是說服大谷加入的球隊」，相信火腿能給王柏融最好的環境。

王柏融作為中職首位透過旅外球員制度旅日球員，栗山監督認為，這與大谷翔平轉戰美國有相似的歷史意義存在，他也表示，如同栽培大谷翔平一樣，火腿也有責任讓王柏融在日本成為更好的打者，未來或許能夠往更高殿堂邁進。

明天就是火腿開幕戰，有數家台灣媒體抵達北海道，就近觀察王柏融的表現，栗山監督今天特別接受台灣媒體的採訪，他也透過媒體向台灣球迷表示，火腿一定會努力培養大王，「柏融也一定會努力為球隊貢獻，請大家放心！」

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）