「超音速高炮台」路易斯抵台　球迷接機親民自拍

▲路易斯（Rashad Lewis）抵台。（圖／大漢行銷提供）

體育中心／綜合報導

國泰 NBA 3x三對三籃球即將開打，今年邀請到「超音速雙槍」之一的路易斯（Rashad Lewis）來台為系列活動揭開序幕。路易斯球員時期以「高砲塔」神準三分聞名世界，生涯共投進1787顆三分球，在2012-13球季加入邁阿密熱火隊後，隨隊奪下NBA總冠軍。路易斯28日清晨抵達台灣，現場也吸引許多的熱情粉絲接機，讓路易斯一下飛機就感受到台灣球迷們滿滿的熱情。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

路易斯本次來台期間將出席國泰NBA 3x系列活動宣傳，3月29日將出席國泰NBA 3x記者會站台，下午也將前往政治大學，與政大雄鷹男籃隊員們做互動，並與政大雄鷹、政大聯盟明星成員、世新聯盟明星成員PK三分球，緊接著將馬不停蹄的前往南山高中，與107學年度HBL女籃冠軍互動，並擔任客座教練，對女籃成員們進行指導，她們度過一個充滿NBA的午後。

2018國泰NBA 3x已開放網路報名將至4月26日截止，今年共分為「一般組」、「挑戰組」，並新增「高中組」，「高中組」將邀請HBL甲級高三球員前來參賽，讓賽事更加火熱。

今年同樣維持六區預賽，各區預賽優勝隊伍將可進入7月份的總決賽進行最後較勁，「一般組」男、女冠軍隊伍將獲得前往美國參加最原汁原味的NBA圓夢之旅，「挑戰組」男、女冠軍隊伍將獲邀前往10月的NBA上海賽，至於「高中組」男、女冠軍則將獲邀參加位在中國大陸浙江省諸暨市的NBA精英訓練中心。