運動雲

> >

「超音速高炮台」路易斯抵台　球迷接機親民自拍

ETtoday運動雲

▲▼路易斯（Rashad Lewis）訪台。（圖／大漢行銷提供）

▲路易斯（Rashad Lewis）抵台。（圖／大漢行銷提供）

體育中心／綜合報導

國泰 NBA 3x三對三籃球即將開打，今年邀請到「超音速雙槍」之一的路易斯（Rashad Lewis）來台為系列活動揭開序幕。路易斯球員時期以「高砲塔」神準三分聞名世界，生涯共投進1787顆三分球，在2012-13球季加入邁阿密熱火隊後，隨隊奪下NBA總冠軍。路易斯28日清晨抵達台灣，現場也吸引許多的熱情粉絲接機，讓路易斯一下飛機就感受到台灣球迷們滿滿的熱情。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

路易斯本次來台期間將出席國泰NBA 3x系列活動宣傳，3月29日將出席國泰NBA 3x記者會站台，下午也將前往政治大學，與政大雄鷹男籃隊員們做互動，並與政大雄鷹、政大聯盟明星成員、世新聯盟明星成員PK三分球，緊接著將馬不停蹄的前往南山高中，與107學年度HBL女籃冠軍互動，並擔任客座教練，對女籃成員們進行指導，她們度過一個充滿NBA的午後。

2018國泰NBA 3x已開放網路報名將至4月26日截止，今年共分為「一般組」、「挑戰組」，並新增「高中組」，「高中組」將邀請HBL甲級高三球員前來參賽，讓賽事更加火熱。

今年同樣維持六區預賽，各區預賽優勝隊伍將可進入7月份的總決賽進行最後較勁，「一般組」男、女冠軍隊伍將獲得前往美國參加最原汁原味的NBA圓夢之旅，「挑戰組」男、女冠軍隊伍將獲邀前往10月的NBA上海賽，至於「高中組」男、女冠軍則將獲邀參加位在中國大陸浙江省諸暨市的NBA精英訓練中心。

關鍵字： 路易斯超音速熱火NBA 3x政大南山
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

官員熱唱KTV！摟腰親熱照全曝光　短裙豔女下秒「騎乘坐大腿」

熱門新聞

中職／網傳艾銳克與伯納打架　經紀人不評論且無個人表現

奧會4月5日前公佈禁賽名單　許淑淨外至少10人涉藥

影／兩屆奧運舉重金牌許淑淨用藥遭禁賽　 國際組織要求公佈才曝光

中職／中信兄弟解約洋砲艾銳克　伯納：太重視個人表現

中職／林智勝找攝影機講肺腑感言　兄弟4年沒做好很抱歉

中職／再見安打當英雄　林智勝：從零開始、珍惜先發

讀者回應

﻿

最新新聞

1大聯盟29日開幕30隊全面開打

2蘇迪曼盃李宗偉出賽存疑

3張老師專欄　日職29日點燃戰火

4艾銳克解約　兄弟澄清：激烈溝通沒打架

522縣市共同參與　迷你足球盼普及化

熱門新聞

1網傳艾銳克與伯納打架　經紀人不評論

2奧會4月5日前公佈涉藥禁賽名單

3許淑淨用藥遭禁賽

4兄弟解約艾銳克　伯納：太重個人表現

5林智勝肺腑感言：來兄弟4年很抱歉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

許淑淨用藥遭禁賽　國際組織要求公佈資訊才曝光

03_25 Lamigo vs 中信 六局下，連續兩天開炮！林智勝一棒擊出左外野陽春全壘打，助兄弟再添一分

中信兄弟解約洋砲艾銳克　總教練伯納：太重視個人表現

03_25 Lamigo vs 中信 賽前，台中市大家長盧秀燕簡潔有力的致詞，並開出好球！

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366