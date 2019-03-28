康利稱霸灰熊隊史5項紀錄　歷史僅有詹皇、米勒做到

▲康利稱霸隊史5項紀錄，成歷史第3人。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

戰績西區倒數的灰熊28日迎來勇士挑戰，雖然曼菲斯軍團整場緊咬比數，最終卻沒能捍衛主場，以103比118敗給衛冕軍。儘管如此，當家球星康利(Mike Conley)仍打當相當穩健得到22分，也讓他生涯得分超越小賈索(Marc Gasol)成為隊史第1，另外他在助攻、三分命中、出場次數、抄截方面都是灰熊隊史第1，成為歷史第3位稱霸隊史5項紀錄的球員。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

康利自2007年被灰熊選中後，至今12年都在曼菲斯效力，雖然曾率隊6度殺入季後賽，甚至在2013年殺入西區冠軍戰，打出了隊史最佳戰績。但近年隨著打法改變，灰熊著名的「黑白」雙塔拆夥，今年更將小賈索送走決心重建，只留康利一人帶隊。

面對勇士一戰，雙方實力差距甚大的情況下，康利仍憑藉自身經驗及鬥志幫助球隊緊咬比分，雖然最終仍以輸球收場，但康利仍14投6中攻下22分，1籃板，8助攻，是全隊第2高得分。

▲康利與小賈索今年正式拆夥。（圖／達志影像／美聯社）



經過本戰後，康利生涯得分累積達11700分，超越了小賈索的11684分，成為隊史得分最高球員，除了得分之外，康利在助攻、抄截、出場次數、三分命中數皆是隊史第1人，成為歷史第3位稱霸隊史5項紀錄球員，另外兩名則是騎士時期的詹姆斯(LeBron James)在以及溜馬傳奇射手米勒(Reggie Miller)。

儘管生涯從未入選過全明星賽，但康利隊於灰熊而言，絕對是最偉大球員之一，他本季場均則可以繳出20.9分，3.4籃板，6.4助攻，投籃命中率為43.6％，三分命中率為36.6％。

▲康利生涯從未入選全明星賽。（圖／達志影像／美聯社）