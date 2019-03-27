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中職／生涯初登板狀況多　黃恩賜：好像是機器人沒感覺

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記者歐建智／台中報導

中信兄弟投手黃恩賜26日生涯初登板，什麼狀況都遇到了，他說：「太亢奮、太緊張了，不知發生什麼事，一切發生都太突然。」黃恩賜形容自己初登板好像是機器人，感覺不到自己，麻木的投手。

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黃恩賜在2017年選秀後加盟中信兄弟，簽約後即因右手肘受傷去開刀，去年一整年都在復健調整，今年在春訓表現不錯，開季在一軍名單中。

▲▼ 0326 中華職棒中信兄弟主場開幕戰兄弟VS桃猿-黃恩賜。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃恩賜。（圖／記者黃克翔攝）

他在26日對桃猿在7局上中繼上場，職棒生涯初登板，一開始就先保送梁家榮，再牽制失誤讓跑者上到二壘，一出局後跑者到三壘，再暴投奉送1分，之後對詹智堯觸身球後退場，共投0.1局雖未被安打，但保送、觸身球、牽制失誤及暴投都發生，只失1分。

「站上去真的很興奮，不知發生什麼事，一切發生都太突然。」黃恩賜表示，「站上去聽到加油聲就開始緊張，不知怎麼投球，下來時恰哥跟我說，『緊張歸緊張，接下來的工作還是要做好，專心在投球，不能因緊張就忘了』，這是我個人因素。」

黃恩賜表示，初登板投成這樣子，純粹是個人因素，復健這麼久、準備這麼多，投完後心想，做了那麼多準備，投成這樣子真的對不起自己，對不起支持球迷，球隊也沒有幫忙到。

對於自己在場上的感覺，他說：「昨天上去自己好像是機器人，感覺不到自己，麻木的一位投手，但這是不對的，下面想著上一軍會緊張，上去之後面對一軍張力會更緊張，第一次接觸這麼多觀眾，心情上沒有放得輕鬆。」

黃恩賜表示，26日手的狀況非常好，沒有痛或不舒服，自己也知道一軍張力與緊張 ，不要再去多想，老實說，上一軍沒有那麼容易。

31日要在一軍先發出戰富邦悍將，黃恩賜表示，盡快調整回來，找回自己的感覺，盡快適應，努力絞盡腦汁，球隊戰績優先。

關鍵字： 中華職棒黃恩賜
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