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傷病潮+陣容大變動　馬刺打臉所有質疑站穩西區前8

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▲馬刺主帥波波維奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲波波維奇對於本季球隊表現非常滿意。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

馬刺本季在帕克走了之後，「GDP」時代正式完結，加上一直在培養的主力球員雷納德(Kawhi Leonard)也因為與球隊不合，最終被交易至暴龍換來迪羅臣(DeMar DeRozan)，另外又有傷病潮，狀況可說相當悲慘，季初許多人都不看好他們能順利闖入季後賽，但現在黑衫軍成功站穩前8位置，就連以嚴格著稱的主帥波波維奇(Gregg Popovich)都非常滿意本季球隊表現。

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黑衫軍過去給人的印象就是「穩定」，因為他們已經連續21季闖入季後賽，但馬刺本季陣容大幅更動，不僅沒有了「GDP」，雷納德也走人，小將穆雷(Dejounte Murray)也因傷報銷，雖然換來迪羅臣加上原有的艾德里奇(LaMarcus Aldridge)，卻在開季前25場賽只拿下11勝14敗，與上季同期是17勝8敗相差甚遠。

在外界都不看好馬刺能闖入季後賽的情況下，黑衫軍在波波維奇的帶領下，逐漸找到贏球方式，「雙星」也成功磨合，先前更拉出一波9連勝，鎖定了季後賽席位，現在以43勝32敗卡位西區第8，與第9的國王還有5.5場勝差，基本上已經確定晉級。

▲▼馬刺，艾德里奇，迪羅臣。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺雙星艾德里奇、迪羅臣。（圖／達志影像／美聯社）

雖然馬刺有著好表現，但也曾面對聯盟大爛隊尼克掉了130分，穩定性仍有待改進，波波維奇也不諱言的表示，「作為一個團隊，我們還不夠成熟，球員還不知道一點，那就是真正出色的球隊是能擊敗那些應該要擊敗的對手，我們還有一些不穩定，但也一直在尋找習慣以及順手的打法。」

儘管波波維奇認為球隊還有可以增進空間，卻仍對於本季表現很滿意，「這是一個令人愉快的賽季。對於球隊我非常滿意，有些人表現超出了預期，剛加入的球員也都在互相適應。我必須要了解很多事情，也覺得自己有耐心可以打理好現在這支球隊，考慮到我們打得不錯，特別是最近在對陣一些強隊時，這是一個很好的跡象，證明他們正在找到解決問題的辦法。」

接下來馬刺還有7場例行賽要打，若這段期間艾德里奇與迪羅臣的配合能更加完美，加上「軍神」波波維奇的帶領，他們進入季後賽依舊能帶給西區其他隊伍不少威脅。

▲馬刺迪羅臣、波波維奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲迪羅臣本季與雷納德互換東家。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA馬刺波波維奇
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