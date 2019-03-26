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CBA／胡瓏貿絕殺三分籃外空心　郭艾倫46分二度延長擊敗福建

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▲胡瓏貿、郭艾倫 。（圖／CFP）

▲胡瓏貿絕殺失敗。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

CBA季後賽8強戰G1，胡瓏貿對決上季冠軍遼寧雖然攻下10分，但是第四節絕殺外線卻投了大麵包進入延長。最後遼寧靠著郭艾倫轟下生涯最佳46分，在二度延長以124比118帶走勝利。

郭艾倫首節就攻下14分，巴斯(Brandon Bass)在內線和中距離都有建樹，和福建新科MVP王哲林互別苗頭。第三節結束前胡瓏貿貢獻三分外線幫助福建追到剩下3分，第四節末段射手陳林堅連中兩顆外線94比88反超。

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比賽最後一分鐘胡瓏貿偷跑快攻上籃福建100比98領先，但哈德森立刻回敬雙方平手。距離比賽結束約30秒，王哲林搶到進攻籃板放進加罰也有。回過頭郭艾倫跳投命中追到1分差，接著他又在福建發球時前場抄截買犯得手，2罰1中雙方103平手。最後讀秒階段胡瓏貿外線大麵包無緣當英雄，雙方進入延長賽。

哈德森(Lester Hudson)的外線和郭艾倫快攻連拿5分，最後1分鐘遼寧還有3分領先，福建孫椿棚2罰1中。福建在後場傑特（Eugene “Pooh” Jeter）被撞倒沒響哨，發生失誤郭艾倫搶到球造成王哲林犯規2罰1中115比112。最後黄毅超投進讀秒階段外線，剩0.6秒巴斯空中接力沒進115比115第二次延長。

郭艾倫的罰球和巴斯切入得手取得122比118領先，福建進攻沒得手，回過頭郭艾倫切入單吃基特剩不到30秒領先6分，最終124比118帶走G1勝利。

王哲林得到31分23籃板大號雙十，胡瓏貿外線3投2中，貢獻10分2籃板2助攻，可惜延長賽沒上場。郭艾倫拿到46分12籃板5助攻和5抄截，哈德森33分，巴斯30分。

▲胡瓏貿、郭艾倫 。（圖／CFP）

▲郭艾倫再次成為英雄 。（圖／CFP）
  

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關鍵字： CBA旅外台將胡瓏貿
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