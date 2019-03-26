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中職二軍／申皓瑋雙安開轟！羅嘉仁關門　悍將4比3勝獅

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▲▼8.1富邦悍將對上統一獅,富邦悍將,申皓瑋。（圖／記者季相儒攝）

▲申皓瑋。（圖資料照／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

中職二軍開幕戰26日登場，富邦悍將晚間對戰統一獅，林晨樺先發5局僅失1分非責失，拿下勝投，申皓瑋敲雙安，包括3局轟陽春砲，羅嘉仁9局守住勝果，終場悍將4比3擊敗統一獅。

林晨樺先發5局僅挨3安，送出2次三振、1次保送，其中4局面對買嘉儀被敲出左外野高飛球，隊友高國麟發生失誤，讓跑者上到二壘，加上林勝傑適時安打、陳重廷高飛犧牲打，林晨樺失掉唯一1分，但非責失。

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申皓瑋今天擔任開路先鋒，敲出雙安，皆為長打，3局從王玉譜手中擊出全壘打，「火哥」張建銘、石翔宇分別擔任第5棒指定打擊、第7棒三壘手，皆有雙安表現，新秀捕手戴培峰二軍初登場，先發第8棒捕手，2局跑出內野安打，此役3打數1安打。

張耿豪6局接替登板，被林勝傑敲出2分砲，獅隊將比數追至1分差，多虧羅華韋、羅國華、羅嘉仁各投1局無失分，凍結比數，助悍將在二軍開幕戰取得勝利。

獅隊王玉譜先發4局送出7次三振，沒有任何保送，但挨了9支安打，包括1轟，失掉4分皆為責失，承擔敗投。去年第5輪被獅選進的24歲投手方建德5局接替登板，中職首度亮相，後援1局被敲1安，送出2K無失分。野手新人林靖凱也是首度在中職二軍出賽，此役先發第7棒，鎮守游擊，3打數無安打。

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關鍵字： 統一獅申皓瑋中華職棒富邦悍將羅嘉仁林勝傑
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