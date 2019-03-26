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中職二軍／許基宏3安猛打　兄弟2轟5比3勝猿

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▲中信兄弟許基宏。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟許基宏。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中職30年季賽開打，二軍開幕戰26日登場，中信兄弟、Lamigo桃猿下午在高雄澄清湖球場交手，兄弟陳文杰、曾陶鎔開轟，助隊5比3擊敗桃猿。

桃猿一軍本周面臨5場賽事，投手教練吳俊良先前受訪表示，蘇俊羽、翁瑋均和葉家淇都是第5號先發人選，今天也安排蘇俊羽、翁瑋均先發，藉此觀察狀況，而葉家淇日前已在練習賽登板，先發6局飆7K，另有4次保送，但僅失2分，球速最快147公里。

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翁瑋均今天在二軍開幕戰先發，3局用40球，被敲4支安打，沒有任何保送，送出2次三振，首局2出局一壘有人時被許基宏敲出三壘打，失掉唯一1分，蘇俊羽接替投球，4局飆2K讓兄弟三上三下，5局卻被曾陶鎔敲出1發2分砲，6局續投先後被許基宏、蘇緯達敲出長打，再丟1分，總計後援3局被敲4安，失掉3分皆為責失，承擔敗投。黃偉晟7局接手也被陳文杰敲出一發陽春砲。

兄弟由廖乙忠先發，首局被敲3安失掉2分，2局後回穩，為再被擊出安打，合計5局僅挨3安，失掉2分皆為責失，另有3次三振、1次保送，無關勝敗。楊達翔中繼1局失1分非責失拿下勝投，彭識穎投1局無失分，奪中繼成功，陳柏豪8局登板，製造三上三下，9局續投解決1人次，投出保送後退場，吳哲源接手連續解決2人次，包括送出1K，拿下救援成功。

兄弟此役共敲出11安，許基宏、曾陶鎔皆包辦3安，表現最為搶眼，反觀桃猿，全場僅有4支安打，攻勢遭到兄弟封鎖。

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關鍵字： 中華職棒中職中信兄弟Lamigo桃猿二軍開幕戰
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