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中職／蛋頭先生挺桃猿　征服童心全猿蛋頭風

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▲蛋頭先生挺桃猿。（圖／桃猿提供）

▲蛋頭先生挺桃猿。（圖／桃猿提供）

 體育中心／綜合報導

全猿主場將在4月2日、4月4日至7日進行上半季四月第一週主場，屬於全猿的「征服童心」即將出發征服，2019「征服童心」連續八彈一一噴發，內容豐富，第二彈隆重為大家介紹征服路上的新夥伴，猿氣小子的新朋友「蛋頭先生Mr. Potato Head」要來征服大朋友小朋友的童心，請接招！

已經問世將近70年的「蛋頭先生Mr. Potato Head」是美國玩具史上最知名的大物之一，1940年代末期布魯克林發明家George Lerner看見孩子在院子裡玩馬鈴薯，把牙籤插在馬鈴薯身上。Lerner立刻有開發玩具的靈感，想到製造一個可以讓小朋友自己設計的新玩具。提供嘴巴、眼鏡、鼻子之類的器官以及帽子、眼鏡、煙斗之類的配件，讓小朋友可以用來打扮馬鈴薯。1952年5月1日，有玩具公司取得權利正式推出蛋頭先生玩具，之後蛋頭先生成為有史以來第一個登上電視廣告的玩具人物。廣告播出後，蛋頭先生立刻襲捲全美甚至全球並開始大受歡迎，至今仍出現在電影內，是潮流世界的最強大物。

蛋頭先生帶著太太交了臺灣的好朋友猿氣小子，今年前進全猿主場，Lamigo桃猿隊與蛋頭先生將在「征服童心」四天推出聯名商品，蛋頭先生與蛋頭太太在Lamigo系列商品登場，聯名系列以球衣、鑰匙圈配件、蛋頭先生標誌性的咖啡色老帽以及應猿巾為主。一向古靈精怪的蛋頭先生化身10號隊友於一系列球隊商品中現身。喜歡蛋頭先生的10號隊友在「征服童心」主題趴就可以入手，蛋頭先生及蛋頭太太的招牌鼻子，生動有趣，10號隊友絕不可錯過！

蛋頭先生本尊預計將在4月7日(日)來到全猿主場為「征服童心」壓軸開球，並舉辦蛋頭先生見面會(時間另公告)，全猿主場歡迎這位鼎鼎大名的玩具界大物，全猿蛋頭風，征服你童心！

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關鍵字： 中華職棒中職Lamigo桃猿蛋頭先生
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