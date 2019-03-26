中職／卡娜赫拉跨海合作！3隊聯名商品4月底開賣

▲卡娜赫拉、統一獅聯名商品（圖／統一獅提供，以下同）

體育中心／綜合報導

中華職棒Lamigo桃猿、統一7-ELEVEn獅、中信兄弟，將與「卡娜赫拉的小動物P助&粉紅兔兔」聯名合作推出T-shirt、運動毛巾、小提袋、手機扣環、托特包等商品，首波4月底開賣！

本企劃由日本企業Space Age統籌，Space Age以製作日本職棒、J聯盟之周邊商品，發想各式原創商品及活動企劃嶄露頭角，其中更以各項知名動畫、插畫製作的加油道具、聯名商品系列馳名日本體育界，獨家創意風靡每一座球場。

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「卡娜赫拉的小動物P助&粉紅兔兔」與中職3球隊首次聯名合作。「P助&粉紅兔兔」在台灣的LINE等通訊軟體上無所不在。不管是在球場為支持的球隊加油時，或是日常生活中使用，此次的聯名商品將是球迷必須收藏的夢幻逸品。

中華職棒在2019年開啟了30週年里程碑，本次的聯名企劃將陪伴喜愛卡娜赫拉的小動物的球迷朋友，一起為中華職棒加油！

■卡娜赫拉小檔案

插畫・漫畫家。以獨創的手機待機畫面風靡全日本，2003年以高中生插畫家身分於『Seventeen』（集英社）雜誌刊載作品。此後更於各種出版、手機相關素材、企業廣告、聯名商品、『Ribon（りぼん）』（集英社）雜誌的漫畫連載等媒體活躍至今。2014年・2015年獲日本LINE原創貼圖大賞銀獎，2016年榮獲金獎。

■ 預定線上販賣處：

・Lamigo桃猿猿選商店 ：https://www.lamigo-monkeys.com.tw/c1.php

・統一7-ELEVEn獅購物商城：https://www.uni-lions.com.tw/store.aspx

・中信兄弟網路商城 ：https://www.3355.com.tw/brothers/

■ 預定販賣場所：各球隊商品部、主客場賽事商品部

・Lamigo桃猿 ： 桃園國際棒球場商品部（桃園市中壢區領航北路一段1號）

・統一7-ELEVEn獅 ： 台南市立棒球場萊恩酷商品部（台南市南區健康路一段257號）、

・中信兄弟 ： 臺中市洲際棒球場商品部、中信兄弟洲際直營店（台中市北屯區崇德路三段835號）

中信兄弟南港旗艦店（台北市南港區經貿二路186號）

【Space Age小檔案】

總公司：〒732-0811 廣島縣廣島市南區段原2-5-1 TOMA第二大樓

代表人：董事長 吉岡憲治

設立：2004年1月

電話號碼：81-82-275-5607（代表號）

URL：http://sa-works.com/

營運事業：圖像設計及網頁、購物網站之企劃、製作與營運。另涵蓋各種商品之製作、販賣，並營運音樂及舞蹈工作室。





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