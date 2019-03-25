艾德里奇轟48分追平海軍上將紀錄　馬刺送綠衫軍4連敗

▲馬刺艾德里奇拿下48分追平隊史紀錄（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

馬刺25日作客波士頓挑戰塞爾提克，馬刺艾德里奇（Lamarcus Aldridge）此役一掃前兩戰低分陰霾，他全場繳出48分、13籃板、6助攻，不但追平海軍上將羅賓森（David Robinson）與鄧肯（Tim Duncan）自2001年後馬刺隊史第三位單場可繳出40分、10籃板、5助攻以上表現球員，第四節他更獨拿12分率馬刺終場以115比96擊敗塞爾提克，也讓塞爾提克最近4連敗。

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艾德里奇對馬刺重要性不言而喻，本季多場因他表現低於20分以下比賽，馬刺幾乎以全敗作收，近兩場艾德里奇分別只攻下17分與10分，馬刺也遭遇二連敗。

艾德里奇此役第一節就力求表現，他單節就轟下19分，馬刺第一節末貝里納里（Marco Belinelli）與米爾斯（Patty Mills）也在節末展開三分攻勢將分差開拉為7分，第二節馬刺更拉開為12分，第三節艾德里奇再攻下9分，馬刺仍將分差維持在12分差。

決勝節艾德里奇與米爾斯、貝坦斯（Davis Bertans）等人越投越順手，艾德里奇還飆進三分球，他第四節再轟進12分，綠衫軍也無力追趕，終場就以19分敗給馬刺。

▲馬刺艾德里奇攻下48分（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

馬刺艾德里奇全場31投21中繳出六成命中率，攻下48分、13籃板、6助攻，迪羅臣（DeMar DeRozan）有16分、11助攻，米爾斯也有12分，貝坦斯射進3顆三分拿下9分、6籃板、2助攻。

綠衫軍以厄文（Kyrie Irving）11分、2籃板、12助攻為最佳，但他全場17投5中只有命中率不達三成，海沃德（Gordon Hayward）、莫里斯（Marcus Morris）各有13分表現，綠衫軍此役三分球35投僅7中，命中率不到二成。

馬刺與塞爾提克兩隊在此役後都沒有影響各自季後賽排名，馬刺仍於西區排名第八，塞爾提克則在東區第五。