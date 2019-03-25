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楚特生涯全待天使　喊話重拾2002年世界大賽冠軍榮耀

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▲楚特。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使明星外野手楚特（圖／達志影像／美聯社） 

記者陳瑞浩／綜合報導

天使27歲明星外野手「鱒魚」楚特（Mike Trout）今年與球團以12年4.3億美元完成續約，長達10年以上的合約也使楚特確定終老天使，天使球團25日召開記者會，楚特表示自己簽下合約就代表天使是他的家，自己就是天使，從沒想過要離開，更喊話將替天使帶來世界大賽冠軍。

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楚特於25日記者會上表示，「這裡就是我的家，我成為天使從不需要質疑。先前有人希望我回東岸，但我想每一分鐘都待在這裡。老實說我一直都想待在這，現在簽了合約我更能專心打球，生涯都效力同一支球隊是一件很酷的事。」

天使總經理艾普勒（Billy Eppler）也表示，「很驕傲可以讓楚特留12年，他從天使發跡，現在也將繼續留在天使，我想沒有人比他更可以代表這支球隊。」

▲▼20180504天使對金鶯,楚特（Mike Trout）。（圖／路透社）

▲天使楚特。（圖／路透社）

楚特19日確定與天使以12年4.3億美元完成提前續約，若合約走完他將屆齡39歲，且合約中並無逃脫條款，也等同終老天使隊。

但天使對自2002年拿下世界大賽冠軍後已17年未嘗冠軍滋味，對此楚特也特別向隊友喊話，「我愛你們，你們一直都很不可思議，我想帶回一座冠軍回安納罕，我們一起努力吧！」

天使於2002年拿下世界大賽冠軍後，雖曾二度闖進美聯冠軍賽，但最後都鎩羽而歸，楚特於2011年以19歲之姿加入天使後，也僅有2015年美聯分區季後賽與皇家隊有季後賽對戰經驗，在那之後天使已4年沒有踏入季後賽。

關鍵字： MLB天使楚特
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