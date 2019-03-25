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UBA／世新冠軍戰失利「黑馬驚奇」止步　何正峰自責調度失誤

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▲▼ UBA四強，世新對北市大 。（圖／記者洪偵源攝）

▲世新女籃教練何正峰。（圖／記者洪偵源攝）

記者潘泓鈺／台北報導

昨天漂亮的爆冷北市大，24日冠軍戰卻無法與佛光抗衡以54比73落敗，教練何正峰一方面肯定子弟兵們寫下「老四驚奇」，以及隊史最佳名次感到驕傲，但他也自責自己調度、戰術太慢，以致結果不盡人意。

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超級射手陳育緹被全面封鎖情況下，林蝶挺身而出不斷強攻籃下，用生涯新高24分幫助世新51比49爆冷北市大上演老四驚奇，隊史首闖冠軍戰。但經過一番激戰之後，24日107年富邦人壽UBA冠軍戰，世新無法與佛光抗衡，最終以19分差落敗，佛光成為UBA歷史第5支公開女一級冠軍球隊。

世新在2016年開始與WSBL台元建教合作，吸收HBL強校滬江高中的球員，尤其是林蝶的加入，補足最弱的禁區環節，去年成為大黑馬拿下第3名，追平87學年度寫下的隊史最佳成績，今年再推向更高峰，首闖冠軍戰。

儘管贏球或輸球都是歷史新頁，但對於冠軍戰的失利，教練何正峰相當自責，「今天球隊表現完全失常，不僅球員遲遲沒有進入狀況，我自己的防守策略也反應的太慢，如果早一點從半場延伸到四分之三或許還有機會，今天輸球都是我的錯。」

▲▼ 107學年度UBA冠軍戰，世新，陳育緹、林蝶。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲林蝶。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲▼ 107學年度UBA冠軍戰，世新，陳育緹、林蝶。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲陳育緹。（圖／記者潘泓鈺攝）

何正峰表示，林蝶昨天的表現太過搶眼，今天被針對防守早有預期，但其他前鋒沒能及時跳出來幫忙，跟昨天的全部都照著預期走相比，今天是怎麼樣都不順，當然，歷經一場激戰，體力的下滑是展露無遺。

不過對於世新女籃屢創驚奇，何正峰就相當為他們感到驕傲，這2年內連續終結隊史對台師大、佛光、文化的漫長連敗，就前面11戰全勝，隊史從來沒贏過的北市大都克服了，連續2年闖進小巨蛋，也算是完成短期目標。

關鍵字： UBA世新何正峰林蝶陳育緹
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