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UBA／義守第三節打得心虛　謝玉娟：球員都放空

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▲▼107學年度 UBA 冠軍戰，健行vs義守。（圖／記者潘泓鈺攝） 

▲義守在第三節崩盤。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者洪偵源／台北報導

義守大學隊史首闖UBA公開男一級冠軍戰，但以63比88不敵健行科大，教頭謝玉娟坦承帶來衝擊，雖然打進決賽滿意，且認為球員打得有點心虛。

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義守第一節還跟健行呈現分庭抗禮態勢，僅落後2分，但第二節被打25比10攻勢，致命傷出現在第三節，單節只拿5分，而健行攻下了34分，第四節雖有起色但已形同垃圾時間。

謝玉娟說：「就放空了，我所謂放空是，球幾乎都彈出來，義守是擅攻的球隊，只要進攻不順，他們就打得心虛，籃下也放掉太多，前鋒被配掉，中鋒再打不進去，幾乎就不用玩了！」

身兼HBL三民家商教頭，謝玉娟前一次率隊打進決賽，要追溯到96學年度HBL，當時也是在小巨蛋，敗給尋求衛冕的南山高中，直到這一次，才又率領義守衝進小巨蛋的決賽。

謝玉娟語氣淡定，但些微無奈地說，兩次爭冠失利，都帶給她衝擊，這一次切入太多被封阻，加上節奏完全亂掉，打得實在心虛。

本屆義守班底中，大四球員大半可能會留隊升上研究所，徐鉦順、吳彥侖已經表態會再戰UBA，中鋒呂威霆部份，謝玉娟說要看他自己決定，大會替球員舉行畢業典禮，義守是唯一沒人參加的隊伍。

關鍵字： UBA義守大學謝玉娟
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