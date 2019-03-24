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中職／梁家榮開竅無畏左投　曾豪駒：攻擊策略更明確

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▲梁家榮。（圖／記者楊舒帆攝）

▲梁家榮。（圖／記者楊舒帆攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿內野手梁家榮23日對戰統一獅替補上場，不再畏懼左投，繳出雙安貢獻2打點，表現獲肯定，24日對戰中信兄弟被排進先發陣容，擔任第7棒三壘手。打擊教練曾豪駒說：「他開竅了，今年看起來，攻擊策略比以往來得更明確。」

梁家榮過往「恐左」問題嚴重，生涯對戰左投打擊率僅0.195，去年對戰左投17打數4安打，打擊率低至0.235，但今年春訓熱身賽在教練團的安排下，有許多機會面臨左投，並從中修正問題；昨天開幕戰在後半段上場，先後對兩名左投知念廣弥、林子崴敲出安打，明顯突破左投的壓迫。

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表現受到肯定，梁家榮今獲先發，對戰兄弟左投艾迪頓。觀察梁家榮春訓調整，曾豪駒認為有明顯進步：「他一直都是很有想法的選手，會不斷嘗試新的東西，或是去揣摩、學習他人，但長期的季賽遇到有壓力時，往往容易有起伏，無法收到有效的成果，今年他的攻擊更為明確，包括跟球位置、看球以及打擊姿勢稍做微調之後，有不錯的成長。」

梁家榮作為中長砲火的打者，今年擊球策略更為明確，對自己站穩一軍有更大的幫助，曾豪駒說：「現在就是要求他把力量集中在擊球點上，看起來比以往有明顯進步，我們這隊就是如同總教練所說，誰狀況好，誰就有機會上場。」

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關鍵字： 梁家榮中職中華職棒Lamigo桃猿
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