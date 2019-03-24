運動雲

> >

中職／史博威牛棚佳重返輪值　3小投搶5號先發

ETtoday運動雲

▲▼桃猿備戰開幕戰練球-史博威。（圖／記者黃克翔攝）

▲史博威。（圖／記者黃克翔攝）

 記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿洋投史博威23日進牛棚練投，教練團認為狀況不錯，下周將重返輪值，投手教練吳俊良表語帶信心表示，「拭目以待」，至於下周面臨5場賽事，猿隊預計以5先發應戰，吳俊良指出，會安排翁瑋均、蘇俊羽在二軍擇一投開幕戰，屆時再決定第5號先發，「葉家淇也是考慮人選之一。」

史博威是桃猿最早投入春訓的洋將，跟著球隊進行完整的訓練，認真練習的態度，教練團都看在眼裡，不過春訓熱身賽表現並不理想，一直到近2次比賽才回穩，其中12日官辦熱身賽對戰富邦悍將，先發4局僅挨2安，另有2次保送、4次三振，失掉1分非責失，18日官辦熱身賽對戰中信兄弟則以81球投完4局，送出4次保送，包括1次觸身球保送，另有2次三振，失掉3分責失。

請繼續往下閱讀...

史博威昨天進牛棚練投，用球數約45球，吳俊良認為球速、控球都有在掌握之中，對他有所期待。若無意外，預料史博威將於26日掛帥先發，作客中信兄弟。

26日剛好是二軍開幕戰，吳俊良表示，翁瑋均、蘇俊羽將擇一先發，再評估第5號先發人選。而同樣看好有機會搶下5號先發的葉家淇日前在二軍自辦練習賽登板，先發6局用96球，單場送出7次三振，僅失2分，但也有4個保送，球速最快147公里，吳俊良表示：「就二軍回報的狀況來看，確實不錯，值得納入參考（5號先發）。」

▲葉家淇。（圖／桃猿提供）

▲葉家淇。（圖／桃猿提供）

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

關鍵字： 中華職棒中職中信兄弟Lamigo桃猿史博威葉家淇
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／桃猿對戰兄弟調整打線　藍寅倫重返開路先鋒

熱門新聞

影／謝昇諺鐵人三項賽遭闖賽道機車撞上　挫傷加車損無法完賽

鈴木一朗飛美國！前主播妻「53歲凍齡美顏」引熱論　網推爆：超有氣質

影／YURI轉隊桃猿開幕戰首亮相！陽光笑容甜翻球迷

謝淑薇「爆冷」擊敗球后大坂直美！　挺進邁阿密網球賽女單16強

日職／陽岱鋼打瘋了！首打席再開轟　近3戰已經4轟炸裂

中職／兄弟首戰作客桃園　無安打比賽艾迪頓對決尼克斯

讀者回應

﻿

最新新聞

1彭政閔：鈴木一朗在任何世代都是明星

2悍將戰獅　楊晉豪一軍首度先發

3梁家榮開竅　打教：攻擊策略明確

4宋家豪中繼1局無失分　洋投砸鍋勝利

5富邦悍將斥資百萬　造行動商品車

熱門新聞

1謝昇諺鐵人三項國際遭機車撞傷

2鈴木一朗前主播妻「53歲凍齡美顏」引熱論

3YURI轉隊桃猿亮相　笑容甜翻球迷

4謝淑薇擊敗球后大坂直美！進邁阿密網賽女單16強

5陽岱鋼打瘋了！　首打席再開轟

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

03_23 統一 vs Lamigo 賽前，LamiGirls全員到齊！22位成員一字排開，大展舞技！

中空背心加短裙融合棒球元素 統一獅Uni-Girls加新血更活潑

中職／坪井美紗音再度為猿開球　想飛北海道為大王應援

11/02 總冠軍賽G4 Lamigo vs 兄弟 賽後，伍鐸主投5局送出6K

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

出門要想開「哪一台」法拉利　聖結石直擊香港億萬富豪的家

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

阿公疼孫撿玩具！撿了1隻又1隻　無限「俄羅斯小鴨」逼出3字髒話
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366