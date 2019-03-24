中職／史博威牛棚佳重返輪值　3小投搶5號先發

▲史博威。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿洋投史博威23日進牛棚練投，教練團認為狀況不錯，下周將重返輪值，投手教練吳俊良表語帶信心表示，「拭目以待」，至於下周面臨5場賽事，猿隊預計以5先發應戰，吳俊良指出，會安排翁瑋均、蘇俊羽在二軍擇一投開幕戰，屆時再決定第5號先發，「葉家淇也是考慮人選之一。」

史博威是桃猿最早投入春訓的洋將，跟著球隊進行完整的訓練，認真練習的態度，教練團都看在眼裡，不過春訓熱身賽表現並不理想，一直到近2次比賽才回穩，其中12日官辦熱身賽對戰富邦悍將，先發4局僅挨2安，另有2次保送、4次三振，失掉1分非責失，18日官辦熱身賽對戰中信兄弟則以81球投完4局，送出4次保送，包括1次觸身球保送，另有2次三振，失掉3分責失。

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史博威昨天進牛棚練投，用球數約45球，吳俊良認為球速、控球都有在掌握之中，對他有所期待。若無意外，預料史博威將於26日掛帥先發，作客中信兄弟。

26日剛好是二軍開幕戰，吳俊良表示，翁瑋均、蘇俊羽將擇一先發，再評估第5號先發人選。而同樣看好有機會搶下5號先發的葉家淇日前在二軍自辦練習賽登板，先發6局用96球，單場送出7次三振，僅失2分，但也有4個保送，球速最快147公里，吳俊良表示：「就二軍回報的狀況來看，確實不錯，值得納入參考（5號先發）。」

▲葉家淇。（圖／桃猿提供）

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