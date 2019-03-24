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UBA／陳亭羽關鍵三分彈連發　北市大女籃退台師大奪季軍

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▲▼107學年度UBA 女一級四強，北市大奪季軍。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲107學年度UBA 女一級四強，北市大擊退台師大奪季軍。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／台北報導

以11戰全勝姿態攻蛋的北市大，竟然在最重要的四強賽被世新爆冷，24日台北小巨蛋與台師大爭奪季軍。雖然一路控制在8分領先，但決勝節的亂流一度被追到2分差，所幸北市大即時甦醒，陳亭羽倒數1分鐘連進兩顆三分彈，終場以58比56擊敗台師大拿下107學年度富邦人壽UBA女一級季軍。

北市大靠著首節末的一陣猛攻，取得17比10的優勢，雖然次節因為兩次的違反運動精神犯規，讓台師大拉出一波7比0小高潮。追到4分差，不過在朱育勤、陳亭羽聯手之下要回8分領先。

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儘管以6分落後進入決勝節，台師大絕不輕言放棄，防守全面加壓前8分鐘僅讓對手拿下4分，在吳明臻兩罰俱中之下追到2分差距。北市大趕在最後一刻回穩，史靜茹籃下放進、陳亭羽在倒數1分鐘連飆兩顆三分彈射下勝利，終場以12分之差拿下季軍。

▲▼107學年度UBA女一級季軍戰，北市大，陳亭羽、朱育勤。（圖／大專體總提供）

▲陳亭羽。（圖／大專體總提供）

▲▼107學年度UBA女一級季軍戰，北市大，陳亭羽、朱育勤。（圖／大專體總提供）

▲朱育勤。（圖／大專體總提供）

陳亭羽攻下全場最高19分，外帶7籃板、3助攻，朱育勤13分、6籃板、7助攻，陳品嬛挹注10分、8籃板。台師大方面，張欣然14分為全隊唯一雙位數得分，林為君與朱耘麒個別貢獻9分、8分。

北市大包含前身北體在UBA史上從來沒有輸過世新，卻在四強賽意外落馬，無緣前兩年亞軍氣勢，連續3年站上冠軍戰舞台，所幸在第3名之爭，仍擊敗台師大保住顏面。台師大今年男女籃皆打進四強，可惜昨日四強賽雙雙落馬，女籃也在季軍戰輸掉，男籃則要在15：00對決國體。

▲▼107學年度UBA女一級季軍戰，北市大，陳亭羽、朱育勤。（圖／大專體總提供）

▲北市大女籃奪得107學年度富邦人壽UBA季軍。（圖／大專體總提供）

關鍵字： UBA北市大台師大陳亭羽
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