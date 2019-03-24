邁阿密女網／詹家姊妹逆轉勝羅馬尼亞　女雙晉級16強

▲詹詠然和詹皓晴。（圖／劉雪貞提供）

記者謝孟儒／綜合報導

ATP 世界巡迴賽1000大師賽和WTA 皇冠賽級別的邁阿密網賽，正在進行32強賽事，女子雙打部分，詹家姊妹詹詠然、詹皓晴24日對上羅馬尼亞組合貝古(Irina-Camelia Begu) ／布扎妮斯古(M.Buzarnescu)，以3比6、7比5、10比8逆轉勝。

詹詠然、詹皓晴對上貝古／布扎妮斯古，在第一盤戰至3比3平手時，卻連兩局被破發，先以3比6丟掉，第二局雙方互破發球局，詹詠然、詹皓晴順利以7比5扳平，到了關鍵第三盤搶10，雖然一度落後但追至8平後，再度破對手發球，以10比8拿下，順利晉級16強。

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賽後詹詠然在臉書粉專寫道，「因為打完上一站之後，就陷入一個咳到沒天沒地的狀態，至少都要花一兩個小時才能入睡，每天起床的前一小時都在擤鼻涕還有跟我的支氣管對抗...連續看了三次醫生，在比賽前整整一星期沒有練球..只有比賽前熱身了20分鐘就上場，比賽中還是時不時的咳，不敢和皓晴擊掌只怕她被我傳染....。」

「今天的目標就是希望自己能完成比賽，沒想到能在最後拿下勝利，這是這幾天繼終於克服我最害怕的咳嗽藥水之外最開心的事了...。」「詹詠然還說，希望自己身體能趕緊恢復，除此之外盡量不給自己太多壓力，比賽一場一場來！」