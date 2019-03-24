運動雲

> >

邁阿密女網／詹家姊妹逆轉勝羅馬尼亞　女雙晉級16強

ETtoday運動雲

▲▼詹詠然和詹皓晴。（圖／劉雪貞提供）

▲詹詠然和詹皓晴。（圖／劉雪貞提供）

記者謝孟儒／綜合報導

ATP 世界巡迴賽1000大師賽和WTA 皇冠賽級別的邁阿密網賽，正在進行32強賽事，女子雙打部分，詹家姊妹詹詠然、詹皓晴24日對上羅馬尼亞組合貝古(Irina-Camelia Begu) ／布扎妮斯古(M.Buzarnescu)，以3比6、7比5、10比8逆轉勝。

詹詠然、詹皓晴對上貝古／布扎妮斯古，在第一盤戰至3比3平手時，卻連兩局被破發，先以3比6丟掉，第二局雙方互破發球局，詹詠然、詹皓晴順利以7比5扳平，到了關鍵第三盤搶10，雖然一度落後但追至8平後，再度破對手發球，以10比8拿下，順利晉級16強。

請繼續往下閱讀...

賽後詹詠然在臉書粉專寫道，「因為打完上一站之後，就陷入一個咳到沒天沒地的狀態，至少都要花一兩個小時才能入睡，每天起床的前一小時都在擤鼻涕還有跟我的支氣管對抗...連續看了三次醫生，在比賽前整整一星期沒有練球..只有比賽前熱身了20分鐘就上場，比賽中還是時不時的咳，不敢和皓晴擊掌只怕她被我傳染....。」

「今天的目標就是希望自己能完成比賽，沒想到能在最後拿下勝利，這是這幾天繼終於克服我最害怕的咳嗽藥水之外最開心的事了...。」「詹詠然還說，希望自己身體能趕緊恢復，除此之外盡量不給自己太多壓力，比賽一場一場來！」

關鍵字： 詹家姊妹邁阿密大師賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

熱門新聞

影／YURI轉隊桃猿開幕戰首亮相！陽光笑容甜翻球迷

謝淑薇「爆冷」擊敗球后大坂直美！　挺進邁阿密網球賽女單16強

中職／5局用了105球　李茲：亞洲打者特性

中職／30年開幕戰13591人連9年破萬人　桃園開幕戰新低

中職／鷹俠開幕戰開球　馮勝賢否認：他自己要來

「過來人」喬治給雷納德祕密建議　大咖球星今夏恐跳過湖人

讀者回應

﻿

最新新聞

1鈴木一朗前主播妻「53歲凍齡美顏」引熱論

2陳偉殷排4號　4月1日首戰

3謝淑薇1日2勝　女雙直落二挺16強

4大谷翔平新賽季將由DH出發

5詹家姊妹女雙晉級16強

熱門新聞

1YURI轉隊桃猿亮相　笑容甜翻球迷

2謝淑薇擊敗球后大坂直美！進邁阿密網賽女單16強

35局用105球　李茲：亞洲打者特性

4開幕戰13591人連9年破萬　桃園開幕戰新低

5鷹俠開幕戰開球　聯盟嚴斥否認

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

03_23 統一 vs Lamigo 賽前，LamiGirls全員到齊！22位成員一字排開，大展舞技！

中空背心加短裙融合棒球元素 統一獅Uni-Girls加新血更活潑

中職／坪井美紗音再度為猿開球　想飛北海道為大王應援

11/02 總冠軍賽G4 Lamigo vs 兄弟 賽後，伍鐸主投5局送出6K

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

出門要想開「哪一台」法拉利　聖結石直擊香港億萬富豪的家

最強美腿橋本有菜親身示範　伸長腿鴨子坐學會性感5連拍

帶「法國媽媽」參加台灣婚禮　東坡肉好吃到爆炸！表情超Q

阿公疼孫撿玩具！撿了1隻又1隻　無限「俄羅斯小鴨」逼出3字髒話
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366