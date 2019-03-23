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UBA／佛光女籃與世新24日挑戰隊史首冠　傅姿伶：抗壓性決勝負

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▲▼107學年度UBA 女一級 四強，佛光vs台師大。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲佛光女籃慶祝四強擊敗台師大。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／台北報導

佛光與台師大23日107學年度富邦人壽UBA四強激戰到最後一刻，以62比61擊敗台師大，隊史第2度闖進冠軍戰。總教練傅姿伶表示，很高興球員有頂住壓力。明天與世新兩隊都將爭奪隊史首冠，經驗都不豐富戰力，拼的是抗壓性以及準備狀況。

「雖然我告訴球員我們是最強的，但內心知道對手實力比較好，這場比賽是預期內的激戰，」傅姿伶賽後說道，「今天贏在楊芷瑜穩定發揮、劉昕妤擺脫上半場低潮，以及王竫婷終於挺身而出。」

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▲▼107學年度UBA 女四強，佛光vs台師大。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲佛光女籃教練傅姿伶。（圖／記者潘泓鈺攝）

佛光女籃99學年度到104學年度間拿下4座季軍，102學年度隊史首闖冠軍戰卻敗給台師大，此役報了一箭之仇，也將挑戰隊史首冠。「我們沒有想過世新能贏北市大，他們隊史第一次打冠軍戰，而我們這批球員也是都第一次打冠軍戰，經驗都比較不足。而今天的這一勝對球員來說是個肯定，下一場比賽比的就是抗壓性、準備狀況。」

世新女籃在這2年中止3個「天敵」台師大、佛光、文化的漫長對戰連敗紀錄，繼86、87學年度連闖四強其中拿下第87學年度季軍。此役51比49擊敗不敗軍團北市大，拿下隊史對戰首勝的同時，也確定創下最佳成績。

▲▼107學年度UBA 女一級 四強，佛光vs台師大。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲台師大四強落敗，球員難掩失落神情。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： UBA佛光傅姿伶
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