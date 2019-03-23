影／坪井美沙音再度為猿開球　想飛北海道為大王應援

▲中華職棒開幕戰，坪井美沙音與陽耀勳合影。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／桃園報導

日本新一代棒球美少女坪井美沙音23日擔任中職開幕戰開球嘉賓，繼去年再度來台為中職球隊開球，但這一次不慎投出挖地瓜，球速僅有59公里，表現有失水準，她也相當懊惱。

去年猿隊下半季封王戰，坪井美沙音受邀跨海來台開球，當時談到猿隊印象最深刻的選手，她笑說「知道王柏融選手很厲害」，如今王柏融順利旅外加盟日職火腿，她也替他感到相當開心：「去年就一直很關注柏融選手，希望能親自飛到北海道為他加油！」

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坪井美沙音這次來台也特別訂製一咖「台灣限定」的手套，手套上繡有台灣國旗，開出97公里好球，這次帶著台灣球迷為她特製的手套，再度受邀為猿開球，但表現並不理想，她感到相當失落：「這次擔任開幕戰開球嘉賓，在日本也認真練習，結果投出了挖地瓜，心情很不好，很難過無法達成球迷的期待，下次還有機會的話，一定會好好準備！」

坪井美沙音小學開始和哥哥一起打棒球，9年的棒球經驗讓她有紮實的棒球技術，也靠著棒球鬥志在日本演藝圈闖出一片天，近2、3年不斷向職棒選手請益投球技巧，前年趁著前往美國訪問大聯盟春訓時，接受名人堂投手Randy Johnson的指導，過去曾投出超過107公里的快速球。

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