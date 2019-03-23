中職／李茲、羅里奇開幕戰對決！猿獅先發陣容出爐

▲李茲。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／桃園報導

中華職業棒球大聯盟2019年邁向第30年球季，去年總冠軍Lamigo桃猿在桃園主場出戰統一獅，桃猿由新洋投李茲先發，統一獅推出去年防禦率王羅里奇應戰，兩隊先發陣容出爐。

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獅隊昨天即排好開幕戰先發打線，總教練黃甘霖認為陳重羽打擊狀況不錯，加上去年與洋將搭配狀況不錯，今天安排他陳擔任開幕戰先發捕手，陳傑憲擔任開路先鋒。

統一獅洋投羅里奇連2年在中職打拚，去年出賽26場繳出12勝10敗、3.17防禦率，拿下防禦率王；去年對猿隊出賽9場，戰績3勝4敗，包括1場完投完封勝，對戰防禦率3.00，今年獲得開幕戰先發重任。

統一獅隊開幕戰先發

1、二壘 陳傑憲

2、游擊 林祖傑

3、指定 潘武雄

4、左外 蘇智傑

5、三壘 郭阜林

6、一壘 高國慶

7、右外 鄭鎧文

8、捕手 陳重羽

9、中外 羅國龍

投手 羅里奇

李茲來台投入春訓至今，狀況調整不錯，近一次出賽對戰日職羅德先發5局僅挨2安無失分，送出3次三振，球速最快152公里，全場僅1次四壞球保送。

Lamigo桃猿開幕戰先發

1、中外 詹智堯

2、指定 廖健富

3、右外 藍寅倫

4、捕手 林泓育

5、一壘 陳俊秀

6、二壘 郭嚴文

7、左外 朱育賢

8、三壘 林智平

9、游擊 郭永維

投手 李茲

▲統一獅隊洋將羅里奇。（圖／統一球團提供）