UBA／助世新隊史首闖冠軍戰　林蝶嗆聲弟弟林正

▲林蝶幫助世新女籃隊史首闖冠軍戰。（圖／記者洪偵源攝）

記者潘泓鈺／台北報導

不僅繳出生涯最佳24分、23籃板，還在17.7秒投進致勝球，林蝶幫助世新大學擊敗北市大，隊史首闖冠軍戰，也是高中至今第一次闖進冠軍戰。面對弟弟林正記者會的「嗆聲」，林蝶現在要林正幫國體也打進冠軍戰。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

107學年度富邦人壽UBA，罕見出現林蝶、林正姐弟擋一同打進四強賽。23日上演的女公開一級四強賽，世新大學以51比49粉碎北市大11連勝不敗神話，隊史首次擊敗北市大也是第一次打進冠軍戰。

「這是我第一次投進致勝球，而且還是在這麼重要的比賽，情緒非常激動，」林蝶賽後說道，「高二、高三到大一，都在四強賽首戰失利，賽前難免緊張，但馬上就將專注放在場上。現在我打進冠軍戰了，林正就等你了！」

▲林蝶四強賽繳出生涯新高24分、23籃板。（圖／記者洪偵源攝）

去年幫助國體拿下冠軍的林正與姊姊情況大不相同，一個是高中、大學都拿過冠軍，姊姊則是從沒打過冠軍戰，賽前記者會林蝶要林正奪冠不要再哭了，弟弟則是回嗆，「妳先打進冠軍戰再說吧！」國體晚間將對決健行科大，上演去年冠軍戰重賽。

「贏錢姊（北市大總教練錢薇娟）真的很不容易，我在中華白的時候，偷了她了不少，今天用我偷來的東西贏了『師傅』。」世新女籃總教練何正峰說道，「預賽的時候我們對北市大輸在籃板，所以此役有特別交代這方面，比賽的走向都在教練團預設之內，很高興能夠創造歷史。」

▲世新女籃總教練何正峰。（圖／記者洪偵源攝）

世新大學在這2年中止3個「天敵」台師大、佛光、文化的漫長對戰連敗紀錄，繼86、87學年度連闖四強其中拿下第87學年度季軍，此役擊敗不敗軍團北市大，拿下隊史對戰首勝，也是首次打進冠軍戰，確定創下最佳成績。

去年接掌世新女籃兵符的何正峰表示，去年對他的執教生涯來說非常不一樣，今年又創下佳績，不僅是他生涯光榮的時刻，也是校史的光榮紀錄。明天冠軍戰對手不論是台師大還是佛光實力都差不多，就看誰的發揮比較穩定。