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億元男布萊格曼滿意新合約　「我只想為太空人效力」

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▲▼ 布萊格曼（Alex Bregman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 布萊格曼與球隊完成5年1億美元的續約。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

太空人布萊格曼（Alex Bregman）本週與球隊簽下5年1億美元（約31億台幣）的延長合約，不過今年布萊格曼還是只能先拿64萬美元的薪水，當初他對這個價碼還相當不滿，不過在收穫億元合約後，很快地改口稱，「除了為太空人效力，我不想去任何球隊！」

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布萊格曼大聯盟資歷僅2年多，因此還不具有薪資仲裁的資格，3月初太空人開給他今年的薪水是64萬美元，僅比去年多了4萬左右，這讓去年入選明星賽並且在美聯MVP榜上高居第5的布萊格曼相當失望。 
不過太空人日前開出未來5年總價1億美元與布萊格曼續約，他今（23）日接受媒體訪問說，「我就是想在這裡打球，其他任何的地方我都不想去，我想儘可能地穿上這身橘、藍色戰袍，我愛這個團隊，我想要為這個地方拿下很多勝利。」

太空人總管路勞（Jeff Luhnow）對於這份合約表示，「當初我們認為他有機會很快地站穩大聯盟，並且他會是一名相當特別的大聯盟球員，事實證明我們是對的。」

▲布萊格曼（Alex Bregman）再見安打太空人12連勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲布萊格曼是太空人收下隊史首冠的功臣。（圖／達志影像／美聯社）

太空人與布萊格曼的這份合約將在2020開始執行，該年也將是布萊格曼將獲得薪資仲裁資格的首年，2024年布萊格曼才能獲得自由球員資格，這也讓太空人至少能夠多用布萊格曼2年。路勞認為，「對於球團來說多續約的那2年，他所能帶來的價值非常巨大；對於布萊格曼而言，他接下來6年都不用擔心合約問題，可以安心打球，並且我們仍舊有可能在合約快到期前再與他續約。」

今年24歲的布柏格曼，2015年首輪第2順位被太空人選中，2017年就成為太空人先發三壘手，他去年出賽157場，轟出31發全壘打，擊出51支大聯盟最多的二壘安打，打擊三圍繳出.286 / .394 / .532成績，不但入選明星賽，美聯MVP票選也排名第5。

關鍵字： MLB太空人布萊格曼Alex Bregman
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