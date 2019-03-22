羅斯右肘骨折賽季提前報銷　科溫頓、提格缺席剩餘賽程

▲羅斯右肘骨折，賽季提前報銷。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

羅斯(Derrick Rose)本季在灰狼打出生涯第二春，儘管他不像過去能時常轟炸籃框，卻也開發了優異的外線能力，但現在「飆風玫瑰」又傳出壞消息，據灰狼官網指出，羅斯因為右肘骨折，接下來比賽將不會出戰，賽季提前報銷，另外科溫頓(Robert Covington)與提格(Jeff Teague)也因為傷病將缺席剩餘賽程。

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隨著例行賽來到尾聲，原先外界都看好「飆風玫瑰」能去角逐最佳第六人，但在過去4場比賽，羅斯就因為右肘痠痛與腫脹缺賽，經過檢查，確診為右肘有碎片骨折及肘部鬆動，灰狼也宣布羅斯賽季將提前報銷。

▲科溫頓傷勢出現變化，已經無法出賽剩餘賽程。（圖／達志影像／美聯社）



過去就飽受傷病摧殘的羅斯，在經歷了流浪球員時期後，最終在上季加盟明尼蘇達重返席波杜(Tom Thibodeau)麾下，儘管作為球隊第六人，羅斯依舊能提供穩定火力，加上開發出外線能力，讓他不再依靠勁爆體能去攻擊籃框。打出了生涯第二春的羅斯，已經證明自己仍有能力在聯盟生存，雖然又經歷傷病，但與過去膝蓋傷勢情況不同，這是否會影響到他賽季結束的簽約，仍無法確定。

本季從七六人被交易至灰狼的科溫頓，在今年1月1日對決鵜鶘的比賽，遭遇了右膝骨挫傷，至今已經缺席34場比賽，原先傷勢已經好轉準備復出，但在近期又出現變化，必須再次接受治療，剩餘比賽將無法出戰。另一名後場主力提格，他在去年12月被左腳發炎困擾，在最近4場比賽也沒出戰，但他已經接受注射治療，並穿上護具將在三週後評估傷勢。

▲提格。（圖／達志影像／美聯社）