鈴木一朗2025年首獲名人堂資格　期待第一年全票入選

▲鈴木一朗將於2025年獲得名人堂票選資格。(圖/達志影像/美聯社,下同)



記者路皓惟/綜合報導

「朗神」鈴木一朗退休日子終究還是來了!在21日海外開幕戰結束後,正式對外宣告退休,結束19年大聯盟生涯。雖然一朗向棒球場道別,但他的成就將永留史冊,下一站將是大聯盟名人堂,他將於2025年首度獲得名人堂票選資格,有望第一年全票入選。

根據名人堂票選規範,球員在退休5年後將獲得票選資格,進入名人堂必須取得全美棒球記者協會75%的同意票。此外,若該年得票率低於5%,或連續10年未入選者將喪失名人堂資格,未來只能透過資深委員會的推薦才有機會。

鈴木一朗在今年球季正式宣告退休,往後推算5年,將在2025年首度取得名人堂票選資格,生涯成就輝煌的他非常有機會在第一年就入選,成為大聯盟名人堂首位亞洲球員。

One final goodbye for a legend.



Ichiro tips his cap to the Tokyo crowd as he leaves his last MLB game. pic.twitter.com/2FgBfpmIV2