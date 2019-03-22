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鈴木一朗2025年首獲名人堂資格　期待第一年全票入選

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▲▼2019.03.21，鈴木一朗 生涯最終戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木一朗將於2025年獲得名人堂票選資格。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者路皓惟／綜合報導

「朗神」鈴木一朗退休日子終究還是來了！在21日海外開幕戰結束後，正式對外宣告退休，結束19年大聯盟生涯。雖然一朗向棒球場道別，但他的成就將永留史冊，下一站將是大聯盟名人堂，他將於2025年首度獲得名人堂票選資格，有望第一年全票入選。

根據名人堂票選規範，球員在退休5年後將獲得票選資格，進入名人堂必須取得全美棒球記者協會75%的同意票。此外，若該年得票率低於5％，或連續10年未入選者將喪失名人堂資格，未來只能透過資深委員會的推薦才有機會。

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鈴木一朗在今年球季正式宣告退休，往後推算5年，將在2025年首度取得名人堂票選資格，生涯成就輝煌的他非常有機會在第一年就入選，成為大聯盟名人堂首位亞洲球員。

去年5月鈴木一朗就退下球員身份，擔任水手球團特別助理，不過當時鈴木一朗並沒有宣告退休。今年季前他與水手簽下生涯首張小聯盟合約，受邀參加大聯盟春訓，並隨隊參加海外開幕戰。

不過大聯盟海外開幕戰2場出賽，合計5打數僅靠著1次保送上壘，春訓熱身賽25打數只有2支安打，打擊率僅0.080，讓他萌生退意，對於退休的決定，他說：「我應該要打得更好，我也努力過了，所以我不後悔。」

▲鈴木一朗退場與隊友握手擁抱，場面十分感動。（圖／達志影像／美聯社）

鈴木一朗退場，全員列隊依依向他致意，並且接受全場球迷歡呼，隊友紛紛報以熱烈掌聲與他相擁，向這位棒球活傳奇致敬，而菊池雄星也為這位大前輩流下男兒淚，一朗也紅了眼眶。

鈴木一朗2001年挑戰大聯盟就拿下美聯新人王雙料MVP，19年的美職生涯10屆全明星、10座金手套。其中新人年242支安打、新人年起連續10季單季200安以上、2004年單季262安至今仍是大聯盟紀錄，而美日通算4367支安打更是金氏世界紀錄認證的「世界職棒安打王」。

▲大聯盟海外開幕戰，水手鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 鈴木一朗水手
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