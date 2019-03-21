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戈登忍不住落淚　朗神不要鞠躬要抱抱還嗆他？

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▲▼ 戈登忍不住落淚。（圖／翻攝自推特）

▲ 戈登忍不住落淚。（圖／翻攝自推特）

記者林育正／綜合報導

盜壘王戈登(Dee Gordon)和鈴木一朗從2015至2017年在馬林魚當隊友，2018賽季到了水手兩人又繼續批上同樣戰袍。當鈴木一朗與隊友擁抱致意，戈登還相當逗趣地向他鞠躬。而回到場上，他也被攝影機捕捉到流下眼淚的鏡頭。

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戈登的鞠躬讓鈴木一朗笑出來，大聲說”No”之後，還疑似說了”come on”（過來），但嘴型頗像”bullshit”（屁啦），在網路上也引起討論，不過因收音問題無法確認。最後兩人惺惺相惜擁抱，紀念4年隊友的友誼。

隨後回到場上，戈登被拍到流下眼淚，在休息區的後輩菊池雄星也紅了眼眶。「很高興整座城市，甚至日本全國上下了球迷全都到場支持他，這是他應該得到的禮遇。」戈登在賽前表示。

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關鍵字： 鈴木一朗
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