鈴木一朗先發右外野手　菊池首局首K出爐三上三下

▲大聯盟海外開幕戰，鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

水手東京海外開幕戰第2場，鈴木一朗依舊以第9棒先發右外野手身份出賽，而菊池雄星也在此役投出大聯盟生涯的第一球。菊池飆出生涯首K，鈴木一朗接殺皮斯考提的外野飛球三上三下，首局結束雙方0比0平手。

水手45歲傳奇鈴木一朗兩個打席都沒敲出安打，第4局獲得保送後被換下場，接受全場球迷歡呼，雖然總教練薩維斯（Scott Servais）賽後不保證是否持續讓一朗先發，但21日晚間17：35東京巨蛋續戰運動家仍讓他以第9棒先發右外野手身份出賽。

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此役另一個觀戰重點，今年從西武獅入札加盟水手的27歲強投菊池雄星，將在自己的國家投出生涯大聯盟的第一球。首局上半1出局，漢尼格（Mitch Haniger）從運動家先發投手艾斯特拉達（Marco Estrada）手中敲出二壘安，可惜下面打者送不回來分數。

該局下半菊池雄星讓席米恩（Marcus Semien）擊出一壘方向軟弱滾地球，自行處理的同時與一壘手溝通不佳差點相撞，所幸順利踩壘拿下第一個出局數，接著對查普曼（Matt Chapman）飆出生涯首K，並且迫使下一棒的皮斯考提（Stephen Piscotty）打成外野飛球，由鈴木一朗接殺，三上三下。

First battter for Yusei Kikuchi #Mariners #TrueToTheBlue pic.twitter.com/c75gJ7s9KA — David Mendelsohn (@BigBabyDavid_) 2019年3月21日