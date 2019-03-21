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環台賽／中華隊藍衫失守　杜志濠難過落淚

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▲▼ 自由車國手杜志濠 。（圖／記者洪偵源攝） 

記者洪偵源／屏東報導

從第一站台北到最後一站屏東，連續4站擁有藍衫（亞洲冠軍）的中華隊，卻在最後的屏東站拱手讓人，中華隊賽後氣氛低迷，第一次參加的杜志濠一度難過落淚，但期待明年捲土重來。

中華隊由「一哥」馮俊凱從二到四站持有藍衫，日本在屏東站群起攻之，搶藍衫意圖非常明顯，日本國家隊與騎拿職業隊聯手進行夾擊。

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最終受到大會帶錯路，錯失第一個衝刺點減秒機會，加上日本終點前13公里攻擊成功，日本國家隊的增田成幸以1秒之差攔胡，成為本屆藍衫的最後得主。

杜志濠曾在第一個衝刺點與馮俊凱已經就最佳位置，結果發生大會帶錯路，導致衝刺點改變，加上之後連連防禦日本車手的攻勢，最終未能守成，賽後難掩失落。

一度難過落淚的杜志濠説：「這是一個很好的經驗，這次這樣，那表示下次我們準備要贏了，至少我們也穿好幾天了。」

杜志濠環台賽前相充滿自信與期待，不過表現可能不如預期，最後又沒能守成，顯得相當失落，不過很快就釋懷，「要拿拿不到，反而會激勵我們，希望明年一定要以相同陣容再來挑戰。」

中華隊教練謝世平指出，杜志濠給自己壓力太大，賽前練習的數據一度反映出狀況不理想，加上親友團到場造成壓力，希望他不要給自己太大的壓力影響發揮。

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關鍵字： 自由車環台賽杜志濠
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