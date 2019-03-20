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環台賽／黃衫之爭仍有變數　最後一站屏東分勝負

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▲▼ 自由車環台賽南投縣站照片 。（圖／自由車協會）

▲環台賽將進入最後一天賽事。（圖／自由車協會提供）

記者洪偵源／南投報導

今年的自由車環台賽戰況詭譎多變，倒數第二天黃衫（個人總冠軍）之爭又回歸原點，馮俊凱雖然連3站披藍衫（亞洲冠軍），但日本來勢洶洶，變成要到21日於屏東的最後一站，才會大局底定。

本次環台賽，呈現主集團控制的局面，每站都是集團衝線，也讓各車手的秒數差距很小，20日的南投站賽前，有37名車手的秒差在10秒上下，全都是潛在的黃衫候選人，站站易主的黃衫，南投站回到了第二站單站冠軍克拉克身上。

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目前在領騎衫部份，馮俊凱雖保住藍衫，但日本車手意圖明顯，南投站就頻頻發動攻擊，馮俊凱説，日本可能企圖在最後一站翻盤，所以無論如何要守住，綠衫（衝刺王）部份，仍由日本騎拿車隊的中島康晴所保有，他在第一個衝刺點搶到減秒優待，得以保住。

不過目前只有紅點衫（登山王）的哥倫比亞曼札車隊的沛洛德斯（Wilmar Paredes）比較穩固，其他領騎衫仍有變數，就在於集團衝線的緣故，領先群車手的秒數差都很小，變成最後一站每一點都要搶。

21日的屏東站全長200公里，只有最後40公里是較為平緩的賽道，且有2個衝刺點與1個登山點，克拉克的黃衫也不見得安穩，他也預料到會面對很多攻勢，不過他說：「但就算最後沒保住黃衫，也是我在環台賽最美好的回憶了！」

關鍵字： 自由車環台賽
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