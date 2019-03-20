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環台賽／展現一哥價值　馮俊凱連3站披藍衫

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▲▼ 自由車環台賽中華隊馮俊凱，桃園站單站冠軍Jonathan Clarke 。（圖／Sonoko Tanaka）

▲馮俊凱。（圖／Sonoko Tanaka）

記者洪偵源／南投報導

效力巴林美利達的馮俊凱，是台灣第一位加盟世界一級車隊的車手，在世界各地高強度賽事的歷練下，回到台灣的環台賽，也展現旅外訓練成果，尤其20日在南投站的表現，確實展現了「一哥」的實力。

南投站賽段全長170.33公里，為登山賽路線，20公里處就有三級坡，120公里處過後，又是一個二級坡，且通過這坡段後，還要面對一段段丘陵地，才能抵達位於日月潭向山遊客中心的終點。

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由於前一站是集團衝線，有37名選手成績差距在10秒內，包括馮俊凱在內，到20日的南投站，都成了潛在的黃衫候選人，而且各領騎衫也要再此搶點、搶減秒、搶排名優勢。

馮俊凱展現出色的爬坡能力，終點前4公里還守在領先集團內，到了衝線時刻，也想搶藍衫的日本車手，卡住馮俊凱的最佳位置，無緣爭奪單站冠軍與黃衫，但成功連續3站保住藍衫。

「其實有機會找縫隙衝出去，但對手會被我卡到移位，或者有可能造成摔車。」馮俊凱説，前段上山，日本就開始有攻勢，雖然一度猶豫，但仍主動攻擊，覺得日本車手最後一天應該會主動出擊。

馮俊凱説，日本可能在最後一站屏東站賽事，企圖翻盤搶下藍衫，所以要全力守住，「最後一天了，大家就一起去完成這最後這200公里，最後一天了，就是要保住藍衫！」

關鍵字： 自由車環台賽馮俊凱
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