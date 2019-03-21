余艾玟變髮拼奧運資格　吳佳穎勤練基本功備戰

▲「證件妹」吳佳穎。（圖／大漢行銷提供）



記者林育正／台北報導

3月27日至4月1日台灣將首度舉辦亞洲空氣槍射擊錦標賽。已取得奧運席位的「證件妹」吳佳穎最近琴練基本功備戰日後的世界盃，余艾玟最近也「變髮」力求在日後的賽事取得奧運資格。

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吳佳穎去年在印度世界盃取得奧運席位，她透露最近訓練以基本功為主。這次趁著在主場出戰亞錦賽備戰，將在5月底從慕尼黑世界盃開始，陸續開始參戰巴西世界盃以及11月的卡達射擊亞錦賽。她說現在比賽注重過程，對於結果不多想。

此外「國家射擊訓練基地公西靶場」在去年落成，不管射擊訓練、重量訓練以及食宿都受到完善照顧，讓證件妹說現在練習起來更有動力。雖然已獲得奧運席位，但她仍要經過最後的選拔賽，才能確定前進東京。「現在不給自己壓力，用健康的心態訓練。現在比較豁然，不那麼強求，心比較不會累，機會是留給準備好的人。」

另一台灣好手余艾玟日前把頭髮剪短，造型相當清爽，也將在4月和5月參戰北京、慕尼黑等世界盃賽事爭取奧運資格。「去年決賽打滿悶的，想說剪短讓自己看起來輕盈一點。」她透露大約從前年開始，射擊賽事允許觀眾鼓譟，比賽更有挑戰性。

「去印度真的大開眼界，有人打到10分全場歡聲雷動，震到跟開演唱會一樣。要告訴自己靜下心、沈住氣，很多自我對話。」余艾玟說。

▲射擊好手余艾玟仍在為奧運資格努力。（圖／大漢行銷提供）

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