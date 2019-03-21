運動雲

> >

余艾玟變髮拼奧運資格　吳佳穎勤練基本功備戰

ETtoday運動雲

▲▼「證件妹」吳佳穎。（圖／大漢行銷提供）

▲「證件妹」吳佳穎。（圖／大漢行銷提供）

記者林育正／台北報導

3月27日至4月1日台灣將首度舉辦亞洲空氣槍射擊錦標賽。已取得奧運席位的「證件妹」吳佳穎最近琴練基本功備戰日後的世界盃，余艾玟最近也「變髮」力求在日後的賽事取得奧運資格。

請繼續往下閱讀...

吳佳穎去年在印度世界盃取得奧運席位，她透露最近訓練以基本功為主。這次趁著在主場出戰亞錦賽備戰，將在5月底從慕尼黑世界盃開始，陸續開始參戰巴西世界盃以及11月的卡達射擊亞錦賽。她說現在比賽注重過程，對於結果不多想。

此外「國家射擊訓練基地公西靶場」在去年落成，不管射擊訓練、重量訓練以及食宿都受到完善照顧，讓證件妹說現在練習起來更有動力。雖然已獲得奧運席位，但她仍要經過最後的選拔賽，才能確定前進東京。「現在不給自己壓力，用健康的心態訓練。現在比較豁然，不那麼強求，心比較不會累，機會是留給準備好的人。」

另一台灣好手余艾玟日前把頭髮剪短，造型相當清爽，也將在4月和5月參戰北京、慕尼黑等世界盃賽事爭取奧運資格。「去年決賽打滿悶的，想說剪短讓自己看起來輕盈一點。」她透露大約從前年開始，射擊賽事允許觀眾鼓譟，比賽更有挑戰性。

「去印度真的大開眼界，有人打到10分全場歡聲雷動，震到跟開演唱會一樣。要告訴自己靜下心、沈住氣，很多自我對話。」余艾玟說。

▲▼射擊好手余艾玟仍在拼奧運資格。（圖／大漢行銷提供）

▲射擊好手余艾玟仍在為奧運資格努力。（圖／大漢行銷提供）

 ★中職線上直播看這裡！

關鍵字： 射擊證件妹余艾玟吳佳穎
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

熱門新聞

林書豪拿6分板凳上聽雷納德指導　衛少轟42+11逼出OT還是輸

影／大王轟炸日本！王柏融對今永昇太　敲熱身賽首轟

一朗被提前換掉擁抱告別　黑田博樹：這是對他的尊敬

Kobe挺湖人追AD　認同送走球哥等3潛力小將：再見掰掰

湖人不再續勵志老英格雷　10天短約簽火箭棄將馬查多

SBL／賽勒「縮水」4公分　許晉哲質疑：別讓大家看笑話

讀者回應

﻿

最新新聞

1菊池2局飆3K、海利2分全壘打力挺

2鈴木一朗向水手表達退休想法

3哈登：我是這幾年聯盟最強

4陳偉殷22日先發攸關開季能否進輪值

5規格受國際好評　挑戰升級2.HC級

熱門新聞

1林書豪拿6分　衛少逼出OT還是輸

2影／王柏融對今永昇太　敲熱身賽首轟

3一朗提前退場　黑田博樹：這是尊敬

4Kobe挺湖人為追AD送走球哥等3小將

5湖人不續約老英格雷簽馬查多

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

「香港飛魚」杜敬謙練泳暈倒　急救不治得年26歲

佛光系統體育超威

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

光復高中隨隊教師信守承諾進4強爬進球場

新竹趕不及2021年主場　味全龍：會在企畫書說明

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366