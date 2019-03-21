UBA／國體對健行「冠軍戰重賽」　台師大男女籃一同爭冠

▲107學年度UBA決賽記者會。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／台北報導

107學年度富邦人壽UBA公開一級決賽將在23、24日在度攻「蛋」。男子組衛冕軍國體，面臨台師大、健行、義守的挑戰；文化女籃複賽爆冷淘汰無緣5連霸，將由北市大、佛光、台師大以及世新爭奪后座。

雖然19連勝在八強遭輔大終結，但台師大仍以6勝1敗的佳績拿下複賽第一，首戰將對決挑戰歷史首支南台灣冠軍的義守大學。衛冕軍國體以第2名姿態晉級最後四強，將對抗健行上演上個學年度冠軍戰重賽。

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女子組方面，隊史拿下16座冠軍的文化戰力大失血，不僅跨季60連勝遭終結，還是隊史首次無緣四強，無緣挑戰5連霸。北市大以11勝全勝再闖小巨蛋，兩位新生陳孟欣、羅培儀佛光大學瞄準隊史首冠，台師大首度打進四強，與男籃一同爭冠，上季奪得第3名的大黑馬世新大學，要再把隊史最佳名次向前推進。

本次富邦人壽UBA門票再創新舉，將24日決賽門票分為單日票、季軍票與冠軍票，憑票觀賽還有機會在男子冠軍賽抽中gogoro機車。大專體總共推出「UBA捷運特色車廂」在松山新店線登場。

UBA四強23日賽程，女子組搶先登場，13：00北市大對決世新、15：00台師大與世新碰頭；男子組方面，17：00義守挑戰台師大，19：00國體強碰健行。