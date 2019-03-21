空氣槍射擊亞錦標賽首度在台舉行　證件妹領軍捍衛主場

▲空氣槍射擊亞錦標賽首度在台舉行。（圖／記者林育正攝）



記者林育正／台北報導

自3月27日至4月1日，台灣將首度舉辦亞洲空氣槍射擊錦標賽。中華隊派出日前取得奧運資格的「證件妹」吳佳穎、余艾玟等27位好手參加多達12個項目，迎戰來自11個國家的選手。射擊協會理事長陳士魁也喊話，要讓世界看到台灣的實力。

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去年位在桃園龜山區的「國家射擊訓練基地公西靶場」正式啟用，首次舉辦亞錦賽，陳士魁希望讓各國選手感受台灣選手和靶場的軟硬體實力，也讓年輕選手在高張力的國際賽成長。「我們有這麼好的靶場跟選手，這次有很多西亞國家參加，希望對台灣有新的印象。」

「跟外國選手交手，讓小選手有觀摩機會，決賽氛圍如何控制自己情緒，是很重要的教育。」陳士魁說。「不給他們很大壓力，只要每一個人進入決賽。」他表示現今射擊賽事都只有零點幾分的差距，希望選手在自家主場放輕鬆打，「打進決賽對我就有交代，拿到牌是對自己的交代。」

「證件妹」吳佳穎去年在印度世界盃為台灣射下2020東京奧運10公尺空氣手槍參賽資格，她表示最近訓練以基本功為主。由於之後仍要透過國內選拔賽才能正式前進奧運，訓練不敢怠惰，「就把比賽打好，機會是留給準備好的人。」

另一好手余艾玟仍要在4月和5月的北京、慕尼黑世界盃爭取奧運門票，這次在主場出戰亞錦賽，就當做磨練機會備戰。

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